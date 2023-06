Ružový diamant, ktorí odborníci označujú za vôbec najdôležitejší, aký sa kedy objavil na trhu, sa predal za astronomických 32,3 milióna eur. Stačila na to iba dvojminútová dražba v newyorskej aukčnej sieni Sotheby´s, ktorá sa konala vo štvrtok 8. júna 2023.

Eternal Pink je vyše desaťkarátový diamant, ktorý má podľa expertov bezchybnú čistotu. Vyťažili ho v roku 2019 v botswanskej bani Damtshaa, následne obrúsili a vsadili do prsteňa. Remeselníci na ňom odviedli excelentnú prácu, je to však najmä žuvačkovoružová farba, čo na diamante ľudí priťahuje.

Vedci presne nevedia, prečo má Eternal Pink takú výraznú farbu. Diamanty sú zväčša sfarbené v dôsledku prítomnosti stopových prvkov, napríklad bóru, ktorý im dáva modrý odtieň. Ružové diamanty však žiadne stopové prvky neobsahujú.

Najlepšie vysvetlenie, ktoré dnes odborníci majú, je to, že ružová farba je výsledkom napätia na úrovni atómov. Diamanty sa formujú hlboko pod zemou za prítomnosti mimoriadne vysokých teplôt a tlaku. Sopečné erupcie ich potom dostanú do vyšších vrstiev zemskej kôry, kde môžu ležať milióny rokov, kým ich neobjavia ľudia.

Nájsť však ružový diamant s veľkou viac než desať karátov je mimoriadna rarita. Eternal Pink je navyše dokonale priezračný, neobsahuje žiadne minerály či nečistoty. Niet divu, že zaň nový majiteľ zaplatil takú obrovskú sumu. Aukčná sieň meno víťaza dražby nezverejnila.

Mimochodom, v ten istý deň sa v aukčnej sieni Sotheby´s predal aj ďalší rekordný drahokam. Išlo o viac než 55-karátový mozambický rubín, a to za rovnakú sumu ako Eternal Pink.