Ako píše Život, bohatí muži odpradávna priťahovali ženy. V poslednej dobe je však zjavne trendy zobrať si takmer storočného starčeka, ktorý má obrovský majetok. Svoje o tom vedia aj najznámejšie zlatokopky, ktoré sa na výslnie dostali práve sobášom s extrémne bohatým mužom.

Anna Nicole Smith patrila k najslávnejším zlatokopkám vôbec. Zdroj: https://www.instagram.com/larryanddannielynn/

Azda najznámejšia zlatokopka bola Anna Nicole Smith. Modelka a herečka, bola často obviňovaná zo zlatokopčenia voči bohatšiemu ropnému magnátovi J. Howardovi Marshallovi, ktorý bol o viac ako 60 rokov starší ako ona. Ich vzťah a následný právny spor o jeho majetok zaujímal médiá a verejnosť a okolo jej osoby sa strhla doslova škandalózna senzácia. Napokon ju našli mŕtvu, išlo o predávkovanie.

histórii showbiznisu sa objavili rôzne osobnosti, ktoré boli obvinené alebo podozrievané zo zlatokopčenia - teda z toho, že sa snažili získať materiálne výhody či financie cez vzťahy s bohatšími alebo slávnymi partnermi. Niektoré boli ochotné kvôli peniazom spraviť veci, o ktorých by sa vám ani nesnívalo. Zdroj: Kathy Hutchins

Heather Mills: Bývalá manželka britského hudobníka Paula McCartneyho, Heather Mills, bola po ich rozvode kritizovaná za to, že sa pokúšala získať čo najväčšiu časť jeho majetku.

Amber Heard: V prípade herečky Amber Heard a jej rozvodu so slávnym hercom Johnny Deppom sa objavili vzájomné obvinenia z fyzického a emocionálneho zneužívania. Amber Heard bola obvinená zo zlatokopčenia až do takej miery, že mnohí jej fanúšikovia podporovali Johnnyho Deppa. Napokon z ich rozvodu vznikol záznam, ktorý sa vysielal naživo a prilákal milióny sledovateľov po celom svete.