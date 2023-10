Cintorín Chichicastenango, Guatemala

Zatiaľ čo niektoré kultúry uprednostňujú strohé cintoríny, iné vnášajú do smútku farby, čo sa odráža na pestrosti cintorína. V guatemalskom meste Chichicastenango nájdete na cintoríne farebné kríže a mauzólea, preto ho volajú aj „cintorín farieb“. Ide o prezentáciu ducha a viery domorodého etnika Quiché, ku ktorému obyvatelia Chichicastenango patria. Farby symbolizujú rôzne aspekty: bielu používajú pri strate rodičov, žltú pri úmrtí starého muža, modrú, keď zomrie matka. „Dúhová“ estetika cintorína je súčasťou domorodej mayskej tradície. Niektorí pozostalí sa rozhodnú namaľovať hrobku obľúbenou farbou milovaného zosnulého. Aby hroby vyzerali čo najlepšie a najjasnejšie, pozostalí ich často umývajú a v prípade potreby premaľujú každý rok začiatkom novembra, počas Dňa mŕtvych.

Neptúnov útes, USA

Neptune Memorial Reef je podvodný cintorín, kde mŕtvi môžu doslova „odpočívať s rybami.“ Nachádza sa len kúsok od pobrežia Floridy, pričom je ideálnym miestom pre rodiny, ktoré chcú rozptýliť popol svojho blízkeho na mori, no chcú mu ostať nablízku. Podľa webovej stránky Neptune Memorial Reef proces zahŕňa „starostlivé zmiešanie spopolnených pozostatkov s prírodnou betónovou látkou, ktorú tvarujú do rôznych umeleckých štruktúr spolu s vyrytou medenou plaketou.“ Do zmesi môžete pridať aj spopolnené domáce zvieratá. Miesto rozptýlenia môžete navštíviť loďou alebo sa potápať dole k útesu. V tomto prípade na vlastné oči pozostalí vidia na dne mora svojich mŕtvych rodinných príslušníkov v podobe kamenných umeleckých diel. Útes sa rozprestiera na ploche 6,5 hektára a disponuje miestom pre pozostatky 250-tisíc ľudí.

Cintorín Makomanai Takino, Japonsko

Cintorín Okunoin je nielen najväčší v Japonsku, ale aj jeden z najkrajších - vďaka polohe medzi pokojnými stromami lesa Koyasan. Nie je však jediným cintorínom s výhľadom, ktorý stojí za návštevu. Makomanai Takino v Sappore sa môže pochváliť množstvom pôsobivých sôch. Vstupnú cestu lemuje okolo 40 kamenných replík hláv Moai, typických pre Veľkonočné ostrovy. Na cintoríne nájdete aj repliku Stonehenge v plnej veľkosti, no najpôsobivejší je obrovský sediaci Budha, ktorého hlava vykúka z vrcholu kopca vo výške 13,5 metra. Návštevníci získajú úplný výhľad na Budhu prechodom tunela pod kopcom, na konci ktorého sedí impozantná socha orámovaná svätožiarou oblohy.

Myra, Turecko

Nekropola v Myre je neuveriteľné lýcijské pohrebisko zo 4. storočia pred Kristom vytesané do útesu. Starovekú nekropolu tvorí oceánska a riečna časť. Aj keď niektoré hrobky v skale dnes už vybledli, v minulosti „hrali“ všetkými farbami dúhy. Najznámejšou je „Levia hrobka“ (podľa rezby leva bojujúceho s býkom na fasáde hrobky) obsahujúca jedenásť kamenných sôch v životnej veľkosti, ktoré pravdepodobne predstavujú príbuzných majiteľa hrobu. Okrem toho, že sú hrobky samy o sebe krásne, je z nich brilantný výhľad na ruiny Myry, vrátane dobre zachovaného polkruhového divadla a kostola sv. Mikuláša.

Mesto mŕtvych, Rusko

V údolí v Kaukazských horách leží malá ruská dedinka Dargavs spolu so strašidelným cintorínom, ktorý je známy ako Mesto mŕtvych. Starobylú nekropolu tvorí 99 nadzemných krýpt a zo všetkých strán ju lemujú krásne drsné hory. Hoci ide o malebné miesto odpočinku, skutočná história vzniku zostáva neznáma. Pravdepodobne pochádza z 13. storočia, z obdobia mongolsko-tatárskej invázie, pričom krypty slúžili na uskladnenie mŕtvych, ktorí padli vo vojne. Ďalšou teóriou je, že ich postavili migrujúci Sarmati, ktorí tradične pochovávali mŕtvych nad zemou. Počas 17. a 18. storočia krypty využívali na uloženie tiel obetí v dôsledku morovej epidémie. Existujú dokonca dôkazy, ktoré naznačujú, že infikovaní ľudia boli v kryptách v karanténe, kde vlastne čakali na smrť.