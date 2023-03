Zdroj: Shutterstock

Kiwi

Je chutným a výborným zdrojom vitamínu C. V skutočnosti môže jeden stredne veľký plod obsahovať asi 70 až 90 miligramov vitamínu C, čo je viac ako obsahuje pomaranč. Okrem vitamínu C je kiwi bohaté aj na živiny, ako je vláknina, draslík a vitamíny K a E. Preto môže byť zaradenie ovocia do stravy významným pomocníkom pre vaše zdravie a lepší výkon. Po každej stránke.