Priemernú ženu zo Zimbabwe si asi počas bežného dňa nepredstavujete, no ak by ste tak urobili, s najväčšou pravdepodobnosťou by mala tmavú pokožku. Brooke Bruk-Jacksonová ale do značnej miery búra stereotypy. Vyhrala súťaž o najkrajšiu ženu tohto afrického štátu, no zároveň vyvolala búrlivé debaty o rasizme.

Brooke sa narodila a vyrastala v hlavnom meste Harare a v Zimbabwe prežila prakticky celý život. Kritikom jej víťazstva ale prekáža fakt, že má na rozdiel od drvivej väčšiny obyvateľov Zimbabwe svetlú pokožku. Jej korunovanie na kráľovnú krásy vyvolalo najmä na sociálnych sieťach hlasnú diskusiu. Kritici jej víťazstva tvrdia, že Brooke vyhrala iba preto, že je biela.

Pobúrené hlasy sa na internete napodiv ozývali od ľudí, ktorí v Zimbabwe ani nežijú.

Miss Zimbabwe je na tamojšej národnej úrovni takpovediac prípravnou súťažou pre globálnu Miss Universe. Účastníčky súperia o možnosť zúčastniť sa prestížnej celosvetovej súťaže, z ktorej sa ženy neraz dostávajú do výšin modelingu.