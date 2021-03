Đỗ Quyền nedávno v ázijskej časti sociálnych sietí zaujal mimoriadne bizarnou premenou. Zverejnil totiž svoje fotografie spred pár mesiacov hneď vedľa tých súčasných. A treba povedať, že mnohí ľudia pochybujú, či vôbec ide o toho istého človeka. Đỗ Quyền podľa vlastných slov podstúpil až deväť chirurgických zákrokov a zmenil sa tak na inú osobu. A dôvod? Na viacerých pracovných pohovoroch ho vraj kvôli pôvodnej vizáži vysmiali a on si nevedel nájsť zamestnanie.

Mladý muž už momentálne prácu má, pracuje ako maskér vo vietnamskom Saigone. Na plastické operácie minul údajne asi 17-tisíc eur. Podstúpil ich presne deväť, nechal si upraviť nos, vytvarovať pery, vsadiť implantáty do brady a líc, upraviť očné viečka a nasadiť porcelánové korunky na zuby.

Zdroj: Đỗ Quyền

So svojím vzhľadom vraj nebol nikdy spokojný, ale pracovné pohovory boli preňho poslednou kvapkou. Pohár trpezlivosti sa prelial a mladík si povedal, že so svojím zovňajškom jednoducho musí čosi urobiť. Zvolil skutočne radikálnu metódu a ani nepomýšľal na to, že by napríklad len zmenil účes či začal športovať.

„Po prvej plastickej operácii má nespoznali ani vlastní rodičia, „ uviedol Đỗ Quyền na sociálnej sieti. „Bolo to dojemné. Čakal som síce zmenu, ale netušil som, že bude taká obrovská.“ Podľa jeho vlastných slov minuté peniaze vôbec neľutuje a fakt, že na operácie si musel požičať vysokú sumu z banky, mu nevadí. Tvrdí, že vďaka práci ich teraz bude môcť vrátiť. Tiež povedal, že sa nikdy predtým necítil tak sebavedome, ako teraz.

