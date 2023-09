Ako píše Šport 24, pravidlom najnáročnejšieho motoršportu pochopiteľne je fakt, že najlepšie platia tie najväčšie a najúspešnejšie tímy. Pretekári, ktorí sa dokážu prebojovať na samotný vrchol a do tímov ako sú Ferrari, Mercedes či Red Bull si zarobia naozaj slušné peniaze. Dostať sa do samotnej špičky trvá niektorým jazdcom celú kariéru, ak to vôbec niekedy dokážu, no potom tu nájdeme šťastných zlatých chlapcov, ktorí získali tieto luxusné sedačky iba po pár rokoch na výslní. Piloti ako Max Verstappen, Charles Leclerc i Lewis Hamilton sa v rozpätí niekoľkých rokov dostali do najlepších tímov a ich výplatné pásky sú takmer od začiatku ich F1-tkovej kariéry skutočne ligotavé.

Max Verstappen sa dostal do Red Bullu iba rok a pol potom, čo debutoval v F1tke v tíme Toro Rosso. Leclerc si najprv vyskúšal monopost Alfy Romeo, no hneď po roku zamieril do slávneho Ferrari. Najšikovnejším v tomto bol Lewis Hamilton, ktorý v roku 2007 debutoval v slávnom McLarene, v ktorom pôsobil do konca sezóny 2012. Na začiatku roka 2013 vymenil McLaren za Mercedes a nahradil tak legendárneho Michaela Schumachera.

Ďalším zo slávnych mien na štartovom rošte je pilot Astonu Martinu Fernando Alonso. Alonsova nekonečná kariéra mala kopu rokov na samotnej špičke, no po prestupe z Ferrari jeho kariéra nabrala negatívny smer a vo svojich posledných rokoch je jeho výplata pomerne nízka. Aj napriek tomu, že Alonso nezarába toľko, koľko by si možno zaslúžil tak ani zďaleka nepatrí k tým "najchudobnejším". Viac sa dozviete v našej galérii!