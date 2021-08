Historický účes

Tento nie úplne fešný typ účesu má dávnu históriu. Datovaný je až do starobylého Grécka a neustále sa vynára. Objavuje sa a mizne, raz má slávy viac, inokedy menej, no prachom nikdy nezapadol. Dokonca z neho vznikol aj ďalší vlasový hit - shag, rovnako kratší hore a dlhší vzadu. No a mullet aj shag doslova milujú i známe celebrity súčasnosti.

Kočky s čudným účesom

Známe baby svetového šoubiznisu už toho na hlave vystriedali veľa a môže byť až prekvapením, ktoré všetky nevynechali ani krátko-dlhé strihanie. Hniezdo vpredu a dlhšie pramene vzadu mala na sebe napríklad aj sexica Scarlett Johansson a áno, povedzme si rovno, že nevyzerala tak vábne, ako sme zvyknutí.

Účes pre každého

Nelichotivý, ale jednu dobu veľmi štýlový účes, nosila aj Rihanna, Miley Cyrus, Zendaya a jednou z posledných je Demi Lovato. Tá sa dala ostrihať pomerne nedávno, a tak je aktuálne hrdou nositeľkou mulletu. Ten okrem iného demonštruje, že sa rozhodla pre nebinárne pohlavie, takže len podčiarkla, že takýto účes môže mať naozaj každý.

Jágr aj Kanye West

Zo známych mužov sa ním okrem tunajšej legendy Jaromíra Jágra chválil napríklad Rob Lowe či dokonca Kanye West. Že si Kanyeho so zvláštnym krátko-dlhým účesom neviete predstaviť? Momentku z tejto jeho éry nájdete v galérii.