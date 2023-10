Energia

Ženy majú rady mužov, ktorí sa neboja, ktorí vedia nielen snívať, ale svoje sny aj doťahovať do reality. Aj keď sa im nedarí, neupadnú na duchu, ale idú dopredu. Je to presne to, čo ženy nazývajú ako podmanivá charizma. Je to ten motor, ktorý máte a žena ho bude obdivovať. Energia muža sa pritom prejavuje nielen v pracovnom, ale aj osobnom a milostnom živote.

Kreativita

Nerady sa nudia. Nuda je niečo, čo aj keď je žena zamilovaná, tak jej nuda bude liezť na nervy. Ak chcete byť dokonalým mužom, majte pre ňu vždy nejaké prekvapenie. Premyslite si kam na výlet, čo robiť, vymyslite spoločné aktivity, záľuby, cesty. Buďte inovátorom v osobnom aj posteľnom živote. Pretože kreativita je niečo, čo sa od muža očakáva a za nudu na gauči vedia ženy rozdávať červené karty.

Láska

Láska nie je samozrejmosť. To by si mal každý muž uvedomiť. Môže mať prejavy rôzne. Od nežností, bozkov cez deň, objatí až po to, že jej to jednoducho poviete, ako ju ľúbite. Mnoho žien zo strany muža pociťuje deficit lásky. No a potom ju hľadajú kade – tade. Nedovoľte to. Pestujte si vzájomnú lásku, chodievajte na spoločné rande a skúste sa do nej každý deň ráno zamilovať zas a znova. Dá sa to.

Bezpečie

Náručie, pevné privinutie, bezpečný prístav pre ňu a pre rodinu. Ak toto žene dáte, nebude mať chuť odísť do neistoty. Áno, potreba bezpečia vyviera priamo z ich materinského inštinktu a z vašej schopnosti postarať sa o rodinu. Nie je to však len o peniazoch, ale o istote, že sa na vás môže spoľahnúť v každej etape života. Či je šťastná, alebo to nie je práve najlepšie.

Pozornosť

Musí byť každodenná. Všímajte si partnerku, dajte jej poklony, všimnite si jej nové nechty, šaty, mejkap, veď to robí pre vás. Ak ju budete prehliadať ako samozrejmosť, verte, že niekto iný jej polichotí za vás. A pri žene vyprahnutie po pozornosti zo strany partnera je to vstupná brána pre vaše parohy. Niekedy stačí len trochu všímavosti a zachráni vám to vzťah.