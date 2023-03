Otcovská láska sa vie prejaviť nezvyčajnými spôsobmi. Na prvé počutie sa môže zdať, že muž, ktorý zničí synovi auto, ho skôr neznáša, no okolnosti naznačujú pravý opak. 60-ročný Španiel z mesta Logroño sa jednoducho chcel uistiť, že jeho podgurážený syn nesadne za volant svojho čierneho BMW a nespôsobí tragédiu.

Začiatkom marca 2023 obdržala polícia v Logroñe telefonát. Volajúci tvrdil, že nejaký chlap krompáčom demoluje auto stojace pri ceste. Hliadka, ktorá dorazila na miesto incidentu, už videla len bielu dodávku, ktorá práve odchádzala od auta. Muži zákona ju teda zastavili. Vnútri sedel postarší muž a evidentne opitý mladší chlap.

Policajti im začali klásť otázky a nestíhali sa čudovať. Ako sa ukázalo, išlo o otca a syna. Otec bol ten, ktorý narábal s krompáčom, no a auto patrilo synovi. 60-ročný Španiel policajtom povedal, že sa syna snažil presvedčiť, aby nesadal za volant, no opilec si nechcel dať povedať. Otec sa bál, že jeho dieťa spôsobí dopravnú nehodu, a tak nechal prehovoriť krompáč, ktorý vozil v dodávke. Porozbíjal okná a prederavil pneumatiky. Keď dokončil dielo skazy, obaja sadli do dodávky a vydali sa domov. To už sa k nim ale blížili policajné majáky.

Polícia zatiaľ neinformovala o tom, či niektorému z mužov bude hroziť trestnoprávny postih. Išlo síce o vandalizmus, ale s dobrým úmyslom a v snahe zabrániť vážnejšiemu trestnému činu. Pokiaľ teda syn nepodá na otca žalobu, je pravdepodobné, že obaja vyviaznu bez trestu.