Elon Musk a Talulah Riley

Vizionár Elon Musk zatiaľ šťastie v láske nenašiel. S herečkou Talulah Riley sa vzali v roku 2010, ale po dvoch rokoch sa rozišli. Už o rok neskôr sa rozvedený pár znovu zosobášil, no ani to im nevydržalo. Rozvodové papiere opäť podpisovali v roku 2016.

Elizabeth Taylor a Richard Burton

Legendárna Elizabeth Taylor svadbami nešetrila. Jedného zo svojich manželov si dokonca vzala dvakrát, konkrétne Richarda Burtona. Stretli sa pri nakrúcaní filmu Kleopatra, obaja opustili svojich vtedajších manželov a vzali sa. Po rozvode to rok nato skúsili znova, ale ani druhá svadba nepomohla. Rozviedli sa aj tak.

Pamela Anderson a Rick Salomon

Treťou svadbou pre Pamelu Anderson bol jej dlhoročný kamarát Rick Salomon. Už o dva mesiace požiadala o anulovanie. Blondínka sa dala opäť dokopy so svojím druhým bývalým manželom, Tommym Leem, no ani to nevydržalo. V roku 2014 si tajne vzala znova Ricka, ale happyend sa jej vyhýba. Rozviedli sa po šiestich mesiacoch.

Melanie Griffith a Don Johnson

Ešte než si Melanie Griffith vzala osudového Antonia Banderasa, skúšala to opakovane s Donom Johnsonom. Najskôr ako mladí zaľúbenci, no po krátkom manželstve sa každý vydali svojou cestou. Druhé spoločné šťastie začali v roku 1989 a vydržalo im to 7 rokov.

Eminem a Kimberly Scott

Eminem si vzal svoju stredoškolskú lásku Kimberly Scott, s ktorou bol od počiatkov svojej slávy. Ich búrlivý vzťah to ale neustál, a tak prišiel pomerne rýchlo rozvod. Vzťah skúsili obnoviť v roku 2006, ale už o mesiac sa opäť rozišli.

Jean-Claude Van Damme a Gladys Portugues

S kulturistkou Gladys Portugues sa svalovec stretol na vrchole svojej slávy, teda v polovici 80. rokov. Vzali sa, ale po piatich rokoch išli od seba. V roku 1999 sa znovu vzali a hoci zažili vrcholy i pády, stále sú spolu.

Snoop Dogg a Shante Broadus

Stredoškolská láska Snoopa Dogga trvá doteraz. Avšak s prestávkou, kedy sa s Shante Taylor Broadus rozviedol. Po štyroch rokoch sa opäť vzali, nakoľko spoločne čelili dcérinmu ochoreniu. Zblížilo ich to a stále sú spolu.

Paul Hogan a Noelene Edwards

Hviezda filmu Krokodíl Dundee sa so svojou prvou manželkou Noelene Edwards oženil dvakrát. Prvé manželstvo sa začalo v roku 1958 a skončilo v roku 1981. Neskôr to skúsili znova, vzali sa na osem rokov a prišiel rozvod. Neskončilo sa to dobre a navzájom sa verejne ohovárali.