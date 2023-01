Šišito

Šišito papričky pochádzajú z východnej Ázie a majú mierne hodnotenie - 50 až 200 Scovilleho jednotiek pálivosti (SHU). Jedna alebo dve sú však oveľa pikantnejšie ako ostatné v zväzku dvadsiatich papričiek. Pripomínajú papriku Padron, obľúbenú v španielskej kuchyni. Šišito papriky sú dlhé asi ako prst. Najlepšie ich pripravíte tak, že ich opečiete na oleji. Najprv urobte do papriky dieru, aby počas varenia mohol unikať vzduch. Môžete ich podávať ako prílohu posypané soľou. Vaši hostia ich budú pri konzumácii držať za stonky. Ak chcete vypestovať vlastné šišito papriky, nezabudnite, že majú radi veľa slnečného svetla. V interiéri ich umiestnite do okna orientovaného na juh.

Hatch Green Chile

Mestečko Hatch v Novom Mexiku sa hrdo nazýva „svetové hlavné mesto čili“. A ak ste fanúšikom čili, určite by malo byť na vašom zozname miest, ktoré chcete navštívite. Každý rok počas Labor Day víkendu oslavuje dvetisícobyvateľov Festival Hatch Chile. Hatch so špecializovanými obchodmi a reštauráciami sa nachádza na Interstate 25, asi 40 kilometrov severne od Las Cruces. Hatch Green je len jednou z mnohých odrôd čili pestovaných v tejto oblasti. So Scovilleovým hodnotením tisíc až osemtisíc sa táto stredne pálivá paprika hodí do mnohých jedál.

Poblano

Jemné a údené Poblano dodáva extra chuť širokej škále jedál. Vo všeobecnosti sa Scovilleho hodnotenie pohybuje od tisíc do dvetisíc, ale môžete zistiť, že občas je trochu pálivejšia ako ostatné. Väčšie kúsky dosahujú dĺžku 15 centimetrov a šírku sedem centimetrov. Skvelý nápad na recept je naplniť väčšie papriky obľúbenou plnkou a upiecť. Tvoria chutnú prílohu ku grilovanému mäsu. Ako väčšinu paprík, aj túto odrodu môžete pestovať na záhradnom záhone alebo v kvetináči. Semená by ste mali zasadiť po poslednom mraze.

Serrano

Papriky Serrano pochádzajú z horských oblastí Hidalgo a Puebla v Mexiku. Sú pálivejšie ako jalapeños s SHU medzi desaťtisíc a 25-tisíc. Vo všeobecnosti sa konzumujú surové a môžete ich nakrájať do akéhokoľvek jedla. Ak radi pripravujete vlastné cheeseburgery, skúste do syrovej polevy nakrájať na kocky niekoľko kusov, aby ste burgeru dodali extra chuť. V interiéri ich pestujte v črepníku na slnečnom mieste. Ak chcete pestovať rastliny vonku, zasejte semená vnútri a nechajte ich osem týždňov klíčiť, potom priesady vysaďte do záhrady.

Habanero

Habanero sú feferónky, ktoré dosahujú hodnotu od 150-tisíc do 575-tisíc SHU. Paprika dostala názov podľa Havany, hlavného mesta Kuby, hoci nie je súčasťou typickej kubánskej kuchyne. Pôvodne pochádza z povodia Amazonky, no najväčším producentom je v súčasnosti polostrov Yucatán v Mexiku. Havana bol prístav, kde obchodníci prvýkrát narazili na túto odrodu. Mnoho fanúšikov čili ju považuje za svoju obľúbenú. Má jemnú chuť, ktorú oceníte napriek jej pálivosti. Môžete ju použiť v akomkoľvek jedle, ktoré si vyžaduje štipku čili, skúste ju pridať do kokteilu Margarita. Papriky Habenero dobre rastú v interiéri a veľmi dobre rodia.