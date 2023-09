3,4 milióna dolárov: Pocta štvorcom od Josefa Albersa

Josef Albers bol nemecký umelec a pedagóg, jeden z najvplyvnejších učiteľov vizuálneho umenia v 20. storočí. Známy je najmä svojimi ikonickými farebnými štvorcovými maľbami, z ktorých je najslávnejšia séria Pocta štvorcom. Na obraze sú farebné, navzájom sa prekrývajúce štvorce. Ich usporiadanie umelec starostlivo vypočítal tak, aby farba každého štvorca opticky menila veľkosti, odtiene a priestorové vzťahy ostatných štvorcov. Albers premieňa zdanlivo jednoduché štvorce na emocionálnu horskú dráhu farieb. Je to akoby vám dráždil oči a nútil vás pýtať sa, či je farba skutočne taká, aká sa zdá, keď je v susedstve s inou farbou. Štvorce sú vsadené do seba, každý s vlastným odtieňom, a kúzlo sa deje, keď interagujú. Hrajú myšlienkové hry s vaším zrakom a vytvárajú symfóniu optických efektov, vďaka ktorým môže váš mozog „tancovať.“

200 miliónov dolárov: Číslo 17A od Jacksona Pollocka

Obraz Číslo 17A je dielom amerického umelca Jacksona Pollocka, ktorý vytvoril v roku 1948. Je ukážkou jeho techniky „drip painting“, pri ktorej improvizačne a spontánne kvapkal, striekal a lial farbu na plátno. Obraz sa vyznačuje komplexnou sieťou prelínajúcich sa línií a kvapiek v rôznych farbách, ktoré vytvárajú pocit pohybu a energie. Kompozícia obrazu je vysoko abstraktná a nezobrazuje žiadne rozpoznateľné formy, čo umožňuje divákovi interpretovať dielo vlastným spôsobom. Číslo 17A odborníci označujú za majstrovské dielo abstraktného expresionistického hnutia a je ukážkovým príkladom Pollockovho jedinečného a vplyvného štýlu. Pre niekoho iba čiary, fŕkance a šmuhy sú však vysoko cenenými kúskami, o ktoré majú zberatelia obrovský záujem. Nemožno sa preto čudovať, že jeho obraz s názvom Number 17A (Číslo 17A) vydražili za sumu blížiacu sa k 200 miliónom eur.

186 miliónov dolárov: Fialová, zelená a červená od Marka Rothka

Odborníci vravia, že obraz nie je len maľba. Je to portál do inej dimenzie farieb a emócií. Fialová, zelená a červená – tieto farby tancujú a miešajú sa pred našimi očami a vyvolávajú „kozmický balet“, ktorému sa nedá odolať. Spôsob, akým sa Rothko hrá s farbami pripomína žonglovanie kúzelníka. Keď stojíte pred plátnom, nepozeráte sa len na obraz; vstupujete priamo do Rothkovho vesmíru. Nakoniec, toto majstrovské dielo, vír farieb a emócií predali za neuveriteľných 186 miliónom dolárov.

72 miliónov dolárov: Biely stred (žltá, ružová a levanduľová) od Marka Rothka

V našom dvojčlánku je to už tretí obraz od Marka Rothka, ktorý fascinoval jeho obdivovateľov. Tentokrát je to obraz Biely stred, tvorený žltou, ružovou a levanduľovou farbou. Podľa mnohých ide o majstrovské dielo, plné emocionálnej sily farieb, ktoré sa miešajú, čím vytvárajú dokonalý zážitok. Umenie má niekedy magickú schopnosť ísť za hranice toho, čo je priamo pred našimi očami, pričom Biely stred je práve tým dielom. Odtiene jednotlivých farieb nie sú „len“ farby - sú to emócie, ktoré sa stali hmatateľnými. Preto sumu 72 miliónov dolárov nemôžete považovať za vyhodené peniaze. Platíte ich za to, čo s vami zážitok z farieb robí.

35 miliónov dolárov: Kompozícia VII od Wassily Kandinsky

Kompozícia VII je abstraktná olejomaľba, ktorú v roku 1913 vytvoril Wassily Kandinsky, maliar ruského pôvodu. Je v zbierke Treťjakovskej galérie v Moskve. Historici umenia dospeli k záveru, že dielo je kombináciou tém vzkriesenia, súdneho dňa, potopy a rajskej záhrady. Vo všeobecnosti sa Kandinsky snažil nielen ukázať potopu ako dramatický moment alebo katastrofu, ale aj následný akt vytvorenia nového sveta. Obraz obsahuje dynamiku pohybu života vyjadrenú iba farbou a neurčitou formou. Kandinsky je známy tým, že disponoval schopnosťou zvanou synestézia – známej z experimentálnej psychológie ako naliehavá predstava sprevádzaná vnemami z iných zmyslových oblastí. Napríklad farebné predstavy pri počúvaní určitých tónov. Preto Kandinskij po celý svoj život „počúval farby“ a na plátnach sa usiloval vyjadriť ich „vnútorné znenie.“