Nemali by sme byť prekvapení, keď vidíme, že naši obľúbenci odhalia svoju ľudskú stránku. Problém je, že ich lapsusy sú často pod drobnohľadom verejnosti, rovnako ako ich život.

George Clooney

Aj sofistikovaný George Clooney má hranice tolerancie. V roku 1999 sa populárny sérial Pohotovsť, ktorý ho vyniesol na výslnie, blížil ku koncu. Clooney už mal za sebou niekoľko úspešných filmov – počnúc filmom Od súmraku do úsvitu v roku 1996 a práve nakrúcal komédiu Traja králi. Súčasne pracoval na iných projektoch, takže pred kamerou trávil sedem dní v týždni. Režisérom filmu bol David O. Russell, ktorý mal povesť, že hercov tvrdo poháňal a správal sa k nim pohŕdavo. Nie je jasné, čo sa presne stalo. Napadol Russell fyzicky komparzistu? Kričal na štáb alebo sa len snažil, aby ho bolo počuť na hlučnom natáčaní? Nech už boli okolnosti akékoľvek, medzi Clooneym a Russellom sa strhla bitka a lietali urážky a údery. Ako Clooney povedal, bol to „najhorší zážitok v živote.“ Film však zožal pozitívnu kritiku a darilo sa mu.

Miley Cyrus

Fanúšikovia milovali Miley, keď hrala Hannah Montana v sitcome s rovnakým názvom. No takmer od začiatku jej kariéry sa objavovali náznaky, že nie je taká, ako by si rodinne orientovaný Disney kanál prial. Reťazec sexuálne ladených fotografií pôsobil, vzhľadom na jej vek, nevhodne a ďalšie incidenty naznačovali, že ide o nezávisle zmýšľajúcu mladú ženu. V júli 2008 sa Selena Gomez a jej priateľka Demi Lovat etablovali ako ďalšie vychádzajúce hviezdy vo svete Disney. Selena hrala v seriáli konkurenčnú popovú hviezdu a Demi mala hrať vo filme Camp Rock. Ak Disney veril, že tri dievčatá vytvoria súdržnú trojicu, bol to omyl. Miley zverejnila na YouTube video, ktoré zosmiešňovalo jej „kolegyne“. Neskôr sa ospravedlnila a video stiahla, no len dokázala, že Disney má v rukách impulzívnu mladú herečku, ktorá je odhodlaná robiť veci po svojom.

John Lennon

John Lennon napísal pieseň Imagine rok po rozpade The Beatles. Pieseň sa od začiatku stala hymnou mierových hnutí a po jeho vražde získala ďalší rozmer. Niektorí kritici tvrdia, že pieseň nie je veľmi dobrá. Či už je to pravda alebo nie, verejnosť ju miluje a stále ju hrajú na mnohých serióznych podujatiach. Možno sa jej Lennon už trochu nabažil, čo by určite vysvetľovalo paródiu vo videu. Napriek tomu, Lennon miloval kontroverzný humor, takže možno sa len zabával na úkor svojej piesne. Paródia sa nepáčila mnohým - niektorí tvrdili, že je to dôkaz, že Lennon stratil súdnosť. Názor si urobte sami.

Will Smith

Na zozname nesmie chýbať neslávne známa facka Willa Smitha, ktorú uštedril komikovi Chrisovi Rockovi. Smith sa zúčastnil na ceremónii v roku 2022, aby si prevzal prvého Oscara za rolu vo filme Kráľ Richard. Pri jeho predstavovaní Rock urobil narážku na jeho manželku Jadu. Vtip nebol obzvlášť zábavný, pretože poukazoval na jej oholenú hlavu. Nevieme, či Rock vedel, že Jada trpí alopéciou, ktorá spôsobuje vypadávanie vlasov. Will Smith sa urazil, prišiel k nemu a dal mu facku. Rock sa rýchlo spamätal a incident zľahčil a Will sa neskôr ospravedlnil. Niektorí predpovedali, že jeho kariéra sa skončila, ale ukázalo sa, že to tak nie je.

Tom Cruise

Nedávna pandémia spôsobila veľký rozruch – v neposlednom rade preto, že niektorí ľudia nedodržiavali opatrenia, ktoré zaviedli zdravotnícke úrady. Je zrejmé, že Tom Cruise si myslel, že ľudia majú nosiť masky a poriadne vybuchol na členov štábu pracujúcich na najnovšom filme Mission Impossible, ktorí ich nemali. Niektorí Cruisa podporovali, iní si mysleli, že preceňuje svoj význam a mal by držať jazyk za zubami. Možno by urobil lepšie, keby sa so zamestnancami porozprával v súkromí, než aby hádku zverejnil. Toto nebolo prvýkrát, čo sa Cruise prejavil ako kontroverzná celebrita.