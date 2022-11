V roku 2021 začal Japonec Kibori no Konno na Twitteri zverejňovať fotografie na prvý pohľad obyčajných zrniečok kávy. Avšak popis k fotografiám bol zvláštny. Umelec tvrdil, že ide o drevorezby. Až keď ukázal videá, ľudia konečne uverili, že ide len o dokonalé optické klamy.

Približne o rok neskôr ukázal Japonec svoj majstrovský kúsok: šálku kávy, do ktorej prúdi tmavá tekutina. Aj jeho verní fanúšikovia zapochybovali, či ide naozaj o drevorezbu, ale ukázalo sa, že je to naozaj tak. Kibori no Konno ju vyrobil z cyprusového dreva a používal len pílku, vŕtačku a štetce. Práve maľovanie bolo najťažšou časťou celého procesu, ale podarilo sa. Trvalo mu to 12 hodín.