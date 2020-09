Ak si však rozmeníte niektoré vône na drobné, možno vás poriadne strasie. Nie všetko, čo na seba nastriekate, je totiž len levanduľa, kvety ruže a tabak.

Castoreum

Zložka parfumov, ktorá sa nezískava príjemne a vo svojej čistej forme ani nie je obzvlášť na natieranie si po tele. Ide o výťažok zo žliaz bobra, ktoré má vedľa konečníka. Bobor tento pach používa na značkovanie si svojho územia. Samotná vôňa je podobná drevu a koži. Mnohí ju prirovnávajú k pyžmu. Keďže ide o značne „genitálnu“ vôňu, parfuméri ju považujú aj za geniálnu prísadu parfumov, ktoré sú zvodné. Stačí kvapka a možno ulovíte aj partnerku, čo má rada „bobra“. Beriete?

Dimetylsulfid

Chemická zlúčenina, ktorá vonia po síre a cibuli. Priamom kontakte s ňou vás strasie tak, že dostanete závrat. Zaujímavé však je, že niekoho napadlo tento špecifický pach miešať s inými vôňami a dosahuje unikátne úspechy. Niečo podobné, ako keď do sladkého pečiva pridáte štipku soli. Dimetylsulfid je používaný napríklad v parfumoch, kde je využívaná ružová báza, aby tóny trochu zvýraznil. Avšak v čistej forme sa zvykne miešať aj do chemických zbraní. S touto zložkou v parfume ste tak dokonale vyzbrojení.

Ambra

V prirodzenej forme nepríjemne zapácha a pochádza z tráviaceho traktu veľrýb. Aj jej vylúčenie je zaujímavé, keďže z tela obvykle vychádza spolu s trusom. Takže ak budete počuť, že parfum obsahuje aj ambru, je to skrátka niečo akoby sa výrobca chválil, že do flakónu pridal veľrybí exkrement. Žiadny strach, ambra sa rovnako mieša s inými zložkami a správne vyzretá získava dokonale kvetinovú vôňu. V minulosti bola ozdobou bohatých. Ani dnes nie je pre každého. Kilo stojí od 26-tisíc eur.

Merkaptány

Ide o všeobecný názov pachov, ktoré smrdia ako plyn. Tento prenikavý zápach zacítite pri kuchynskom sporáku, ale napríklad aj v hnilej kapuste a áno, našli by sme ich aj v ľudských plynoch. Je to presne tá ingrediencia, na ktorú parfumérii nedajú dopustiť. Z týchto zložiek dokážu vytvoriť tóny čiernych ríbezlí alebo ovocia. Potlačia efekt síry a zrazu vonia úplne inak, ako keď si uľavíte po dobrej fazuli do gatí. No základ je podobný.