Copacabana, Barry Manilow

Rozhovor medzi Barrym Manilowom a Bruceom Sussmanom v hoteli Copacabana v Rio de Janeiro podnietil nápad na vznik známej piesne Copacabana, ktorú nahral Manilow v roku 1978. Diskotéková melódia sa stala hitom, no na pozadí veselej hudby rozpráva skutočne temný príbeh. Opisuje totiž príbeh lásky showgirl Loly z Copacabany a jej milenca Tonyho, barmana v klube. Tony zaútočí na gangstra, ktorý si dovoľuje k Lole a ten ho zastrelí. V piesni sa spieva o tom, že aj tridsať rokov po tragédii, keď je z klubu diskotéka, sedí Lola pri bare oblečená vo svojom kostýme, spomína na Tonyho a opíja sa.

One, Metallica

Pieseň začína spočiatku pokojne, no čoskoro hudba prejde do tvrdšieho rytmu. Text rozpráva smutný príbeh a videoklip slúži na prehĺbenie pocitov zúfalstva. Kapela nahrala pieseň v roku 1989 a rozpráva trýznivý príbeh vojaka z I. svetovej vojny, ktorý utrpel fatálne zranenia z explodujúcej míny. Prišiel o ruky, nohy a čeľusť, takže sa nemôže hýbať ani rozprávať. Jeho jediným prianím je, aby mu Boh vzal život. Videoklip zobrazuje vojaka, ktorý sa snaží komunikovať v morzeovke, pričom slová „zabi ma“ vyťukáva trasením celého tela v nemocničnej posteli.

Fast Car, Tracy Chapmanová

Tracy Chapmanová je jednou z najlepších speváčok na svete. Všetky jej piesne sú pozoruhodné a rozprávajú príbeh. Najmä Fast Car je tzv. ušný červ, ktorý vám neprestane znieť v hlave, keď melódiu počujete v rádiu. Chapmanová sa pri písaní textu inšpirovala rodičmi, aké ťažké bolo pre nich začať spoločný život s nedostatkom vyššieho vzdelania a kariérnych príležitostí. „Rýchle auto“ symbolizovalo cestu von z tejto situácie. Rozpráva smutný príbeh o dievčati uviaznutom v malom meste, ktoré sa stará o otca alkoholika. Nakoniec unikne tomuto životu so svojím priateľom a začnú spolu žiť, ona verí, že lepšiu budúcnosť. Potom sa z priateľa stane rovnaký nezamestnaný alkoholik ako jej otec, pričom ona chodí každý deň do práce a stará sa o ich deti.

Run for Your Life, The Beatles

The Beatles vydali pieseň v roku 1965 a dodnes zostáva nezabudnuteľnou melódiou. Ale znepokojujúci je najmä text. Ide v podstate o opakovanú hrozbu nemenovanej priateľke, ktorú spevák radšej uvidí mŕtvu ako s iným mužom. Odhaľuje majetníctvo, posadnutosť a žiarlivosť, to všetko na pozadí veselej melódie. Texty písal hlavne John Lennon a vychádzali z vety prevzatej z piesne Elvisa Presleyho „Baby, Let’s Play House.“

Every Breath You Take, Police

Every Breath You Take je obľúbenou tanečnou skladbou a populárnou karaoke melódiou. Je to pieseň o majetníckom milencovi, ktorý sleduje každý pohyb svojej partnerky - žiarli na všetko, čo robí. Text podrobne opisuje prenasledovaného partnera z pohľadu prenasledovateľa. Sting raz povedal: „Myslím si, že pieseň je veľmi, veľmi zlovestná a škaredá a ľudia si ju v skutočnosti nesprávne vysvetlili ako jemnú, malú ľúbostnú pieseň, hoci je jej pravý opak. Spevák text piesne napísal, keď prechádzal odlúčením od prvej manželky a začínal vzťah s jej najlepšou priateľkou.