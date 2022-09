Psychotronické dvojčatá, Linda a Terry Jamisonové, narodené 1955

Linda a Terry Jamisonové sú dvojčatá z USA, ktoré tvrdia, že útoky z 11. septembra predpovedali už dva roky vopred. 2. novembra 1999 prostredníctvom automatického písania tvrdili, že v roku 2001 dôjde k teroristickému útoku na federálnu vládu a Svetové obchodné centrum. Dvojčatá neuviedli presný dátum, ani to, kto bude za čin zodpovedný. Linda a Terry tiež predpovedali, že John F. Kennedy Jr. zomrie pri havárii lietadla. S ich predpoveďami je to však diskutabilné, pretože viaceré nevyšli. Tvrdili napríklad, že v decembri 2003 americké jednotky zabijú Saddáma Husajna a že v júni 2004 zomrie pápež Ján Pavol II.

Najstaršia matka, ktorá porodila dvojičky, Omkari Panwarová, narodená 1938, dvojičky narodené 2008

70-ročná Omkari Panwarová a jej 77-ročný manžel z Indie mali dve dospelé dcéry a päť vnúčat. Medzi indickými hinduistami sú však obzvlášť dôležité deti mužského pohlavia, pretože iba mužský dedič môže vykonávať pohrebné obrady. Z toho dôvodu je infanticída (zabíjanie novorodencov) dodnes chronickým problémom. Mužský potomok má tiež právo obrábať pôdu rodiny. Manželia sa preto rozhodli, že aj v tomto pokročilom veku urobia všetko, aby priviedli na svet vytúženého syna. Predali byvoly, zastavili pozemky, minuli celoživotné úspory a vzali si pôžičku na kreditnú kartu, aby zaplatili obrovské peniaze za in vitro fertilizáciu. Nakoniec Omkari porodila cisárskym rezom dvojičky: chlapca a dievča. Narodili sa síce o mesiac skôr, ale zdravé. A Panwarovci dnes vychovávajú vytúženého syna, pokračovateľa rodu.

Čiernobiele dvojičky, Alicia a Jasmin Singerlové, narodené 2006

Alicia a Jasmin sa narodili matke jamajsko-anglického pôvodu a otcovi nemeckého pôvodu. Alicia má hnedé oči, tmavé vlasy a tmavú pleť a Jasmin je typická beloška s modrými očami a blond vlasmi. Genetický expert vysvetlil tento veľmi nezvyčajný jav spôsobom, že matka je nositeľkou zmesi génov, ktoré určujú farbu pleti. Keď sa vo vaječníkoch vytvoria bunky, každé vajíčko získa náhodné gény. Sada chromozómov v každej bunke vajíčka je jedinečná. Vo väčšine prípadov sú vajíčka matky zmiešanej rasy zmesou génov pre čiernu aj bielu pleť, no vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu obsahovať gény prevažne jednej farby pleti. V tomto prípade sa uvoľnili až dve takéto vajíčka – jedno s prevažne tmavými a jedno s prevažne svetlými pigmentačnými génmi.

Telepatické dvojčatá, Richard a Damien Powlesovci, narodené 1991

Aj keď myšlienka telepatického spojenia medzi identickými dvojčatami je často mýtus a legenda, predsa existujú také prípady. Dôkazom sú Richard a Damien Powlesovci, ktorí sa podujali na zaujímavý experiment. Osemročného Richarda zavreli do zvukotesnej miestnosti pred vedro s ľadovou vodou a on na povel ponoril ruku do ľadovej vody. V inej miestnosti, z ktorej nebolo do zvukotesnej miestnosti vidieť, sedelo jeho identické dvojča Damien, ktorého pripojili k polygrafu. Expert na polygrafiu sledoval jeho dýchanie, pohyb brušných svalov, pulz a galvanickú odozvu kože. Damien mal ticho sedieť a „naladiť“ sa na pocity brata. Presne vo chvíli, keď Richard zalapal po vzduchu, čo spôsobil dotyk s mrazivou vodou, došlo k náhlemu skoku na linke monitorujúcej Damienovu frekvenciu dýchania. V inom experimente mal Richard otvoriť kartónovú škatuľu s obrovským gumeným hadom, ktorý naňho vyskočil. Jeho dvojča okamžite zaznamenalo zľaknutie, čo jasne naznačovala jeho pulzová čiara na grafe. Odborníci vravia, že existujú tri skupiny subjektov, ktoré sú obzvlášť náchylné na telepatiu – matka a novorodenec, pes a jeho majiteľ a identické dvojčatá. Zdá sa, že Richard a Damian patria do tretej skupiny.

Dvojčatá od narodenia vyrastajúce v iných rodinách, Tamara Rabiová a Adriana Scottová, narodené 1983

Tamara a Adriana sa narodili v Guadalajare v Mexiku, pričom ich ihneď po narodení od seba oddelili do rôznych adoptívnych rodín. Tamaru si adoptoval židovský pár, ktorý žil blízko Central parku na Manhattane. Adriana sa dostala do rímskokatolíckej rodiny a vyrastala neďaleko Long Islandu, len 20 kilometrov od miesta, kde žila Tamara. Ani jedna z nich nevedela, že má dvojča. Netušila to ani Tamarina adoptívna matka, no Adrianina to vedela, ale pred dcérou tajila. Keď mali dvojčatá 20 rokov, Tamara sa spoznala s priateľmi Adriany, ktorí jej povedali, že sa neuveriteľne podobá na ich priateľku. Kamaráti teda zorganizovali stretnutie, po ktorom všetko vyšlo najavo. Napriek rozdielnej výchove Tamara a Adriana zistili, že viedli veľmi podobný život. Obaja adoptívni otcovia dvojčiat zomreli na rakovinu, Adriana hrá na klarinet a Tamara na saxofón a obe radi počúvajú R&B a hip hop. A obe chceli byť veterinárnymi lekárkami. Nakoniec dvojčatá a ich ovdovené mamy vytvorili veľmi úzke rodinné puto.

Druhú časť článku vám prinesieme v stredu 7. septembra 2022.