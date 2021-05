„Helter Skelter“ - The Beatles

Skladbu Helter Skelter, ktorú napísal Paul McCartney, mnohí považujú za skladbu s kľúčovým vplyvom na vývoj heavymetalovej hudby. Pieseň bola pokusom McCartneyho vytvoriť čo najhlasnejší a najšpinavší zvuk s cieľom zložiť čo najohavnejšiu skladbu, akú kedy Beatles vydali. Pieseň vyšla v novembri 1968 a rýchlo sa stala populárnou. V britskej angličtine je helter skelter atrakciou pozostávajúcou z vysokej špirálovej šmýkačky vinúcej sa okolo veže, ale fráza môže tiež znamenať chaos a neporiadok. McCartney uviedol, že používal symbol helter skelter ako jazdu zhora nadol; vzostup a pád, zánik. Neskôr ju do svojho repertoáru prevzali kapely ako Aerosmith, Mötley Crüe, U2 či Oasis. Vedeli ste, že nebezpečný americký fanatik a zločinec Charles Manson bol oddaným fanúšikom Beatles? Aj pred súdom sa vyhováral na populárnu kapelu, ktorej texty ho vraj k zverstvám inšpirovali. Napríklad skladba Helter Skelter pre Mansona znamenala, že černosi povstanú a bielych zrazia k zemi. Hoci v skutočnosti v nej nie je o ničom takom ani zmienka.

„We´re Not Gonna Take It“ - Twisted Sister

Kapela Twisted Sister bola pôvodne známa ako Silver Star a niekoľkokrát zmenila členov, kým sa usadila v zostave, ktorú väčšina fanúšikov poznala a milovala. Heavymetalová skupina sa rozpadla v roku 1988, keď sa ich posledný album stal úplným neúspechom a fanúšikovia kritizovali jeho popový zvuk. Twisted Sister sa znovu spojili v roku 1997, aby odohrali zopár benefičných koncertov, festivalov a zložili album. Posledný koncert odohrali v novembri 2016, no poslucháči si vždy budú pamätať na ich skvelý hit „We´re Not Gonna Take It“. Skladbu zložil Dee Snider, pričom inšpiráciou mu bola glam rocková skupina Slade, ako aj populárna vianočná koleda „O Come, All Ye Faithful“. Vedeli ste, že skladba bola hlavnou pieseňou v prezidentskej kampani Donalda Trumpa? Podľa dostupných informácií, autor skladby dal Trumpovi povolenie na jej použitie, čo neskôr odvolal a požiadal prezidentského kandidáta, aby pieseň počas mítingov nepoužíval.

„My Generation“ - The Who

The Who je jednou z najlepších a najvplyvnejších rockových kapiel 20. storočia. Skupina predala viac ako 100 miliónov albumov a zaslúžila sa o rozvoj rockovej opery, použitie syntetizátora ako aj Marshallov zosilňovač. V rámci rebríčka 500 najlepších skladieb sveta skladba My Generation, z roku 1965 skončila na úžasnom 11. mieste. Pete Townshend, autor skladby, ju údajne napísal vo vlaku a tvrdil, že ho inšpirovala Kráľovná matka, ktorá raz dala zo štvrte Belgravia odtiahnuť pohrebný voz Packard z roku 1935 patriaci Townsendovcom. Pieseň je hlavne o snahe nájsť si miesto v spoločnosti, pričom najvýraznejším prvkom je text výrazne drzo prejavujúci postoj rebelujúcej mládeže. Pete Townshend o My Generation neskôr povedal: „Bol to najúspešnejší spoločenský počin, ktorý sa mi v živote podaril.“

„Comfortably Numb“- Pink Floyd

Comfortably Numb je skladba britskej rockovej skupiny Pink Floyd, ktorá vyšla na dvojalbume The Wall z roku 1979. Je to jedna z najslávnejších skladieb skupiny Pink Floyd. Uznávaná je hlavne vďaka dvom gitarovým sólam. Jedno z nich fanúšikovia, hudobná kritika, ale aj samotný David Gilmour, líder skupiny, považujú za najlepšie, aké kedy vzniklo. Tak ako ostatné skladby z albumu The Wall, pieseň „Comfortably Numb“ je rozprávaním príbehu jeho hlavného protagonistu Pinka. Pink sa cíti úplne izolovaný od spoločnosti, nedokáže odolať tlaku postavenia rockovej hviezdy a pred odchodom na koncertné vystúpenie skolabuje v hotelovej izbe. K Pinkovi privolajú lekára, ktorý mu dá injekciu, ktorá by ho mala prebrať. Text piesne vyznieva ako dialóg doktora (Waters – autor textu) s Pinkom (Gilmour).

„Under Pressure“ - Queen a David Bowie

V roku 1981 Queen a David Bowie spolupracovali na jednej z najnezabudnuteľnejších piesní v hudobnej histórii. Názov piesne mal byť pôvodne „People on the Streets“, ale Bowie trval na tom, aby sa volala „Under Pressure“. Pieseň s nezameniteľnou basovou linkou vznikla z náhodnej spolupráce kapely Queen a Davida Bowieho, ktorí zhodou okolností nahrávali svoje albumy v susediacich štúdiách Mountain Studios vo Švajčiarsku. Výsledkom spolupráce je pieseň, ktorá zostáva nadčasovou klasikou a je dodnes mimoriadne populárna. Under Pressure“ sa stala pravidelnou súčasťou koncertného repertoáru Queen. Bowie sa k nej prvýkrát vrátil až v roku 1992, keď ju zaspieval ako duet s Annie Lennox z Eurythmics. Vedeli ste, že videoklip k piesni britská spoločnosť BBC zakázala, pretože okrem iného sa v ňom nachádzali zábery bombového útoku IRA v Belfaste?