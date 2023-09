Určite ste už niekedy na bicykli šliapali proti pomerne silnému vetru a viete, aké je to náročné. No a teraz si predstavte, že by ste mali ísť na bicykli s jedným prevodom takmer deväť kilometrov proti vetru s rýchlosťou viac než 100 kilometrov za hodinu.

Niektorí ľudia vravia, že najťažšími cyklistickými pretekmi sú Tour de France či Race Across America, čo sa však týka pomeru obtiažnosti na kilometer, Dutch Headwind Championship v tomto ohľade nepochybne kraľuje. Koná sa len za búrok, keď je predpokladaná vysoká rýchlosť vetra, a to na hrádzi Oosterscheldekering pri Severnom mori.

Dutch Headwind Championship sa koná každoročne od roku 2013 a zúčastňujú sa jej stovky cyklistov z celého Holandska. Počet účastníkov je limitovaný na tri stovky, štartujú s 30-sekundovými odstupmi. Kto príde do cieľa v najkratšom čase, vyhráva.

Pri zlých poveternostných podmienkach vie akákoľvek technická pomôcka spraviť medzi pretekármi značný rozdiel. Preto organizátori trvajú na tom, aby mal každý z nich bicykel rovnakého štýlu. Musí ísť o mestský model s jedným prevodom a klasickou pedálovou brzdou. Rozhoduje teda len výkonnosť jazdcov.

Zatiaľ najrýchlejší čas dosiahol Bart Brentjens počas úvodného ročníka v roku 2013. Trasu zvládol za 17 minút a 51 sekúnd. Rýchlosť vetra vtedy dosahovala takmer 120 kilometrov za hodinu.

Možno si poviete, že veľa záleží na šťastí. Nárazy vetra predsa môžu niekedy udierať silnejšie a inokedy zasa slabšie, no nie? Lisa Scheenaardová by vás vyviedla z omylu. V ženskej kategórii vyhrala ostatné tri ročníky pretekov a dokázala tak, že výdrž a technika v týchto pretekoch naozaj rozhodujú.

Mimochodom, o dátume konania Dutch Headwind Championship sa rozhoduje najskôr tri dni predtým, než má Oosterscheldekering zasiahnuť búrka. Napriek tomu sa maximálny počet pretekárov vždy naplní.