Skorý dôchodok, skorá zábava

Rodák z Miami Mario Salcedo strávil veľkú časť svojho života tvrdou prácou pre množstvo veľkých finančných spoločností. Popri tom ako predával finančné produkty, zarábal peniaze a cestoval. Miloval zábavu a diaľavy. Jedno dňa si však povedal, že mu život príliš rýchlo uniká pomedzi prsty a tak sa rozhodol spomaliť. Na najpomalšom prostriedku, aký si dnes vo svete vychutnávame a to na zaoceánskej lodi. V roku 1997 sa rozhodol, že je čas na život a zábavu a v práci skončil. Mal 47, keď sa rozhodol, že dôchodok strávi na výletnej lodi.

Prvý raz a naveky

Salcedo síce cestoval, no nikdy sa neplavil na výletnej lodi. Prvý pokus urobil pred 23 rokmi a hneď na prvý raz si rezervoval šesť plavieb, aby skutočne okúsil, o čom plavba je. Na konci tohto experimentu bol presvedčený, že toto je život, ktorý chce ďalej žiť. Odvtedy strávil na výletných lodiach prakticky celý čas s výnimkou roka a pol počas nutnej covid prestávky. Vtedy aj tie najväčšie výletné lode stáli v prístavoch. No dnes je už opäť vo svojom živle.

Milionára predsa minimalista

Počas desaťročí takmer nepretržitej plavby na rôznych lodiach, vrátane legendárnych lodí Royal Carribean Voyager of the Seas, Liberty of the Seas alebo Oasis of the Seas, sa Mario Salcedo naučil žiť síce ako milionár, ale zároveň vyslovene minimalisticky. Na lodi nepotrebuje autá ani drahé šaty, žije v minimalizme a iba si užíva život, more a považuje sa za „najšťastnejšieho muža na svete“.

Aktuálne má plavby naplánované až do apríla 2023 a dokonca na niektoré týždne má zarezervované dve plavby. Takže sa musí rozhodnúť, na ktorú chce ísť a druhú zrušiť. Napriek tomu, že si Mario zarobil pekné peniaze, život morského vlka niečo stojí. Aj na dôchodku tak pracuje a pár hodín počas dňa upravuje investičné portfóliá klientov, aby si zarobil na ďalšie plavby. Robí to však z pohodlia pri bazéne na palube výletnej lode. Preto sa na pracovné prostredie nesťažuje.

Na zemi sa už necíti dobre

Viac ako 23 rokov na oceáne človeka zmení. Nielen jeho pokožku, myslenie, filozofiu, predstavy, ale aj celkový životný štýl. Ak sa Mario náhodou ocitne pár dní na súši, tak zisťuje, že na ňu už nepatrí. Preto pre neho zákaz plavieb znamenal naozajstné obmedzenie. No dnes sa už plaví a je opäť najšťastnejším mužom planéty.