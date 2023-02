Ako to celé začalo?

V 17. storočí pricestoval do Madridu francúzsky kuchár Jean Botín spolu so svojou manželkou, rodáčkou z Astúrie. Jeho úmyslom bolo pracovať pre šľachtica z habsburského dvora, ale v roku 1725 si synovec Botínovej manželky otvoril malý hostinec na Calle Cuchilleros. Hostinec sa pomaly rozrastala nikdy nezatvoril svoje brány. Botín bol v tom čase považovaný za typ krčmy, pretože výraz „reštaurácia“ sa používal len pre tých pár a dosť exkluzívnych miest, ktoré sa snažili napodobniť parížske podniky. V reštaurácii sa vystriedalo niekoľko generácií kuchárov a dodnes vie pohostiť hladných ľudí z blízkeho aj ďalekého okolia.

História plná slávnych mien

Ako si asi viete predstaviť za 300 rokov si sem začalo na obed množstvo ľudí a medzi nimi boli prirodzene aj slávne postavy histórie. Okrem kráľovskej rodiny, politikov a hercov je najpozoruhodnejším americký autor Ernest Hemingway. Ten to tu skutočne milovať. Bol častým večerným návštevníkom, popíjal, jedol a užíval si život práve tu. Dokonca to je práve Botín, ktorá sa dostala do jeho románu Slnko aj vychádza, ako tá jedna z najlepších reštaurácií na svete. Doma tu boli aj ďalší umelci, jedným z najznámejších určite aj Francisco Goya.

Je tu pre všetkých

Botín je v mnohých smeroch unikát. Napríklad stále pečie svoje slávne mäso v liatinovej piecke na drevo. Tej istej, ktorá sa používala pri jej otvorení v roku 1725. V peci, ktorá má menej ako 300 rokov, stále vedia pripraviť kvalitné jedlo. Napriek tomu, že má reštaurácia za sebou slávnu históriu, mnohých prominentných hostí, nie je to miesto, kam vás nepustia, ak pred dverami nezaparkujete minimálne Rolls-Royce. Reštaurácia je atrakciou pre návštevníkov Madridu, ale je tiež veľmi obľúbená medzi miestnymi obyvateľmi. Pečené prasiatko a pečené jahňacie mäso tu patrí roky k overeným šlágrom.

Stále na vrchole

Odkedy ju v roku 1986 Guinnessova kniha rekordov označila za najdlhšie fungujúcu, má stále plno. Pritom ceny jedál nie sú nijako astronomické a pokojne sa dajú porovnávať s reštauráciami napríklad v centre Bratislavy. A to už je iný zážitok dať si pivko a kus šťavnatého mäska na mieste, kde je história naozaj živá. Ak budete smerovať do Madridu, určite si nezabudnite rezervovať stôl.