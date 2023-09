Ako píše Šport 24, finalistka z Wimbledonu 2014 si oznámenou zmenou vykoledovala niekoľko nie príliš lichotivých komentárov od fanúšikov. Niektorí to nazvali „smutným momentom“ tenisu. Iní však na rovinu povedali, že Kanaďanka na 215. priečke rebríčka ATP nebude žiadnou stratou pre tenis. „Veľa šťastia Genie, Je to v poriadku, že bývalí tenisti sa živia menej náročným športom,“ odkázal jeden z komentujúcich. Ďalší pripomenul jej pád, keď bola dokonca svetovou päťkou: „Vo WTA to s ňou išlo naozaj z kopca až pickleballu.“ Bouchardova však oficiálne neukončila kariéru tenistky, čo niektorým fanúšikom dáva nádej, že sa budú niekedy opäť môcť pozrieť na dvorci na vyzývavú a krásnu tenistku. I keď jej forma upadla, tak zo svojho šarmu stále nič netratila, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!