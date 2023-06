Sieť kaviareň Coffee Smile v ruskom Perme je pomerne populárna, avšak po oznámení, že bude robiť latte s materským mliekom, sa zvesti o nej rozšírili aj za hranice Ruska. Začiatkom mája 2023 sa v meste na mnohých miestach objavili plagáty, ktoré hovorili o tejto zvláštnej ingrediencii, no a netrvalo dlho, kým sa zvesti rozšírili po sociálnych sieťach. Po pár dňoch prišiel majiteľ kaviarní Maxim Kobelev s videom, v ktorom tvrdil, že nejde len o marketingový ťah.

„Nedávno som šla na materskú dovolenku a zistila som, že mám viac mlieka, než potrebujem,“ tvrdí vo videu mladá žena. „Dieťa ho vypije málo, a tak som si povedala, že si privyrobím. Manželovi som pripravila kávu s materským mliekom a chutila mu.“

Kobelev uistil potenciálnych zákazníkov, že všetky „darkyne“ budú musieť absolvovať vyšetrenie, ktoré potvrdí zdravotnú nezávadnosť mlieka. Spočiatku bude v každej z kaviarní k dispozícii iba 40 dávok mlieka, no Kobelev si myslí, že už koncom roka budú servírovať tisíc šálok kávy s materským mliekom denne. Jedna káva bude v prepočte stáť asi osem eur.

Komentáre na sociálnych sieťach boli skôr negatívneho charakteru. Mnohí ľudia považujú takýto nápoj za nechutný, iní si zasa mysleli, že celé video bol hoax. 23 percent respondentov v prieskume ale uviedlo, že by boli ochotní takúto kávu skúsiť.

Do celej veci sa napokon vložil Rospotrebnadzor, federálna organizácia na ochranu práv spotrebiteľov. Jej pracovníci chceli prípad prešetriť a Kobelev napokon vyšiel s pravdou von. Uviedol, že video bolo len marketingovým ťahom a nikdy neplánoval ponúkať nápoj s materských mliekom. „Ľudia však medzitým chodili do mojich kaviarní a pýtali sa, či naozaj budeme robiť kávu s materským mliekom. Bolo to šialené,“ povedal. „Pár zákazníkom som spravil latte so zmesou kozieho a mandľového mlieka. Chutí podobne ako materské, mám dve deti, takže viem, o čom hovorím,“ uzavrel.