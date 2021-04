Džentlmen

Pokojne si jazdí metrom a svojím vystupovaním nedáva nijako najavo, že je hviezdou z červeného koberca. Dokonca existuje video, ako džentlmensky prepustí miesto mladej žene. Prirodzene, normálne a bez akýchkoľvek celebritných manierov.

Parťák

Keanu Reeves je známy príjemným správaním k fanúšikom - pózuje a podpisuje, a to aj v nečakaných situáciách. Raz sedel v lietadle, ktoré muselo núdzovo pristáť, no to mu na ochote neubralo. Dokonca spoluorganizoval náhradný spôsob dopravy a v autobuse spolucestujúcich zabával hudbou a faktami o Kalifornii.

Spontánnosť

Napriek nabitému programu počas nakrúcania a presúvania sa po pľaci sa herec rozbehol k ručne vyrobenému pozdravu, ktorý zahliadol medzi fanúšikmi. Bolo na ňom napísané "you are breathtaking" (si úžasný) a tak ho to dojalo, že ho chcel podpísať. Fanúšikovi navyše dopísal aj to, že nie ja, ale ty si úžasný.

Fanúšikovia

Jeden muž na twitteri dokonca zaspomínal, ako pri pokladni kina, kam herec prišiel, chcel dostať jeho autogram tak, že mu ponúkal zamestnaneckú zľavu. Keanu ju slušne odmietol nakoľko nechcel nijaké úľavy, takže ani nepodpísal potrebný papier. Sám sa však o pár minút vrátil s tým, že si uvedomil, že zrejme išlo o jeho podpis. Mužovi dal do ruky bloček zo zmrzliny, ktorú práve kúpil a na ňom bol autogram.

Bezdomovec

Nešlo o žiadne PR ani o nakrúcanie filmu. Herec Keanu Reeves si proste v New Yorku sadol na chodník k mladému bezdomovci a rozprával sa s ním. Konal tak, ako to práve cítil, no niekto to hneď zachytil na foťák a poslal do sveta.

Diaľnica

Na internete sa tiež objavil príbeh obyčajnej ženy, ktorej sa na diaľnici pokazilo auto a práve šiel okolo Keanu Reeves na svojom Porsche. Zastavil, skúsil jej naštartovať a keď nič nepomohlo, zavolal diaľničnú pomoc. So ženou počkal a keď jej auto odtiahli, ochotne ju zaviezol domov. V príbehu nechýbala poznámka, že daná žena dúfala, že ju bude baliť alebo hocičo skúsi, ale nestalo sa. Herec ju džentlmensky vysadil pred domom a šiel si svojou cestou.

Klub

Vychytený šofér celebrít sa podelil o to, že videl Kaeanu Reevesa čakať pred klubom, do ktorého bol pozvaný. Pre bežných ľudí nič zvláštne, ale šofér hviezd dobre vie, že tie nerady čakajú a už vôbec nie pol hodinu v daždi. Herec však bol absolútne pokojný, nesprával sa ako niekto s plnými vreckami peňazí a keď k nemu prišiel majiteľ klubu s ospravedlnením, vôbec to neriešil. Išiel sa baviť.

Nadácia

Sestre Keanu Reevesa bola diagnostikovaná leukémia a on stál 10 rokov celého boja s chorobou po jej boku. Vďaka svojim možnostiam navyše založil nadáciu na podporu výskumu rakoviny, no odmietol tam dať svoje meno. Chce iba finančne pomôcť napredovaniu tohto boja a navyše sa ukázalo, že anonymne posiela peniaze mnohým detským nemocniciam.

Peniaze

Za svoje možnosti je vďačný, ale viackrát sa vyjadril, že peniaze sú to posledné, na čo myslí. Vraj by zo zárobkov mohol žiť niekoľko storočí, takže ich zbytočne nehromadí. Aj z vysokého honoráru za Matrix dal väčšinu preč - samozrejme, na dobré účely.

Skromnosť

Keď promoval film John Wick 3 a novinárka sa ho pýtala práve na jeho nehollywoodske správanie ako napríklad spomínaný rozhovor s bezdomovcom, začervenal sa nechcel o takýchto veciach hovoriť. Komplimenty viditeľne neprijíma s takou gráciou ako bežné svetové celebrity.