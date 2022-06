Falické múzeum

Honosný názov, ktorý je v podstate len krycím menom pre múzeum penisov. A všetko, čo s penismi súvisí. Toto múzeum sa nachádza tak trochu na severe sveta a navštíviť ho môžete v Reykjavíku, hlavnom meste Islandu. Múzeum je venované výlučne vystavovaniu zachovaných penisov rôznych druhov. Penisy rôznych živočíchov so zaujímavými informáciami aj pohľadmi, ktoré nikde inde na svete neuvidíte. Avšak rozhodne to nie je to miesto pre ľudí so slabým žalúdkom alebo pre tých, ktorí sa ľahko červenajú. Ale ak sa zaujímate o anatómiu zvierat a pohľad do ich intímnej zóny, je to miesto, kde si prídete na svoje.

Jaskyňa matky Shiptonovej

Nejde o úplne klasické múzeum, ale na tomto mieste sa história stretáva so súčasnosťou a mystikou. Návšteva vo vás zanechá skutočne zmiešané pocity. Stačí len pozrieť na históriu. Podľa legendy sa matka Shiptonová narodila práve v tejto jaskyni anglického mesta Knaresborough. Písal sa rok 1488 a traduje sa, že bola extrémne škaredá, ale dokázala vidieť do budúcnosti. Údajne predpovedala veľký požiar Londýna v roku 1666 a porážku španielskej Armady. V jaskyni však vyviera voda plná síranov a uhličitanov, ktorá neustále vyteká z prameňa a vyryla útes nad jaskyňou do zaujímavého tvaru. Ale to nie je všetko. Voda je tak silno mineralizovaná, že rýchlo premení na „kameň“ všetko, čím pretečie. Ľudia preto zavesili pod útes rôzne predmety od čajníkov až po bábiky. Zmenili sa na kameň. Na také malé obludárium.

Hora krížov

Približne kilometrov severne od mesta Šiauliai v Litve narazíte na skutočnú bizarnosť: Horu plnú krížov. Už osamotený kríž pri ceste alebo za dedinou na mnohých nepôsobí práve prívetivo. No a celá hora je skutočne bizarná atrakcia len pre silné povahy. Pútnici sem priniesli okrem nich aj ružence, sochy, kríže a iné náboženské umelecké diela. Relikvie sa na pahorku zhromažďujú od roku 1831 a počet sa pohybuje niekde na úrovni 100-tisíc krížov.

Kostnica

V Kutnej Hore je kostol známy svojím šokujúcim zjavom na celom svete. Pritom je u našich susedov, teda takpovediac na skok. Kostnica má svoj pôvod v roku 1278, keď český kráľ vyslal do Jeruzalema opáta Sedlického kláštora. Vrátil sa s nádobou zeminy zo Svätej zeme, ktorá bola umiestnená v Sedlici. Čoskoro tu preto chceli byť pochovaní ľudia z blízkeho i ďalekého okolia. Keď došli miesta na pochovanie, mnísi využili kreativitu. Kosti premenili na výzdobu kostola a tak zhromaždili okolo 40-tisíc kostier.

Väznica Karosta

Múzeum väznice Karosta podrobne opisuje temné časy lotyšskej histórie. Pôvodne išlo o nemocnicu, nacisti a neskôr Sovieti z nej urobili brutálne vojensko - väzenské zariadenie. Múzeum ponúka návštevníkom výstavy a prehliadky, no to nie je všetko. Malé skupiny hostí si môžu rezervovať väzenské cely na prenocovanie. Toto nie je hotel o hviezdičkách, ani pre slabé povahy. Všetko je autentické a tak získate skutočný zážitok zo sovietskeho väzenia. Preto múzeum vyžaduje, aby každý hosť, ktorý prenocuje, podpísal vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby sa s ním zaobchádzalo ako s väzňami, so všetkým verbálnym a fyzickým zneužívaním, ktoré s tým súvisí.