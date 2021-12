Royal Scotsman

Názov jasne napovedá, akými traťami sa šinie tento vláčik. Ide o vlak dekorovaný mahagónovým drevom a patrí medzi najluxusnejšie lôžkové vlaky v celom Spojenom kráľovstve. Môžete si rezervovať výlet, ktorý trvá dva až sedem dní, a precestovať krásne miesta Škótska od historických pamiatok až po jazerá a krásnu prírodu. Ani knihu na čítanie si brať nemusíte, nuda vám nehrozí.

Ghan Expedition

Vlak, ktorý má v Austrálii extrémne dlhú históriu. Chodí po trase, kde sa premávalo už pred 150 rokmi. No to nebol tento luxusný stánok na kolesách. Dalo by sa povedať, že doslova päťhviezdičkový hotel železníc, ktorý vás vezme na výlet dlhý 2 979 kilometrov z Adelaide do Darwinu. Prevedie vás aj odľahlým srdcom Austrálie, pričom budete spoznávať veľkolepé pamiatky Katherine, baníckeho mestečka Coober Pedy, rokliny Nitmiluk a mesta Alice Springs.

Oriental Express

Tento legendárny lôžkový vlak inšpirovaný filmom Šanghajský expres s Marlene Dietrichovou z 30. rokov 20. storočia vás prepraví späť do zlatej éry železničnej dopravy. Vydať sa s ním môžete na zájazd medzi mestami Bangkok, Kuala Lumpur a Singapur. A zaujímavé sú nielen destinácie, ale aj samotný interiér vlaku, ktorý je z čerešňového dreva, má súkromné kupé a dokonca aj prezidentský apartmán. A hoci sa mnohí jedla v Thajsku boja, v tomto vlaku mu velí šéfkuchár s Michelinskou hviezdou.

Andean Explorer

Možno by ste to nečakali, ale aj v Peru majú krajšie vlaky ako v našom hlavnom meste. Andean Explorer ponúka pravdepodobne jednu z najmalebnejších ciest vlakom andskými horami a zastávku má aj pri najväčších pamiatkach Peru. Vlak nemá kupé, ale samostatné izby, ktoré poskytujú hotelový komfort ako župany a papuče, aj vstavanýé kyslíkové bomby, ak by sa cestujúci necítili úplne komfortne vo vysokých nadmorských výškach.

The Maharajas’ Express

Perlička na koniec. Ak ste videli obrázky z indických vlakov a vydýchli ste si, že takto zle to na Slovensku nevyzerá, tak vás sklameme. Maharajas’ Express je indický vlak s piatimi hviezdičkami. Reprezentuje luxus, ktorý by ste darmo hľadali v slovenských top hoteloch a nieto na železnici. Spája metropoly Bombaj a Dillí. Cestuje sa v štrnástich luxusných kajutách, pričom každá má vlastného komorníka, sprchu, spálňu a neskutočný prepych vo vybavení. A potom, že India je na tom horšie. Nie, nie je. U nás taký vlak nenájdete.