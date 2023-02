Zdroj: Shutterstock

Francúzska kuchyňa

Asi každému bolo jasné, že syry, víno a francúzske toasty nesmú chýbať na jedálnom lístku žiadneho gurmána. Dobre, treba priznať, že francúzska kuchyňa nie je rozhodne najlepšie hodnotená na svete, ale patrí do prvej desiatky a aj to je v porovnaní s konkurenciou medzi 195 štátmi sveta pekné miesto. Medzi reštaurácie, kde si vychutnáte to najlepšie z Francúzska, gastronomický sprievodca TasteAtlas radí Les Plaisirs (Peillon), Julien (Fouday), L'Air de Famille (Toulouse) a Bistrot Dupont (Pont-Sainte-Marie).