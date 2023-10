Cintorín Varenna, Taliansko

Talianske jazero Como je obľúbenou destináciou dovolenkárov z celého sveta. Ale len málo z nich vie, že tu je jeden z najkrajších cintorínov na svete. Cintorín Varenna je malé pohrebisko priamo na okraji jazera Como, ktoré ponúka ničím nerušený výhľad na žiarivo modré vody jazera a hornatý terén za ním. Samotný cintorín leží vo svahu, pričom väčšie hrobky sú zasadené do svahu, kým menšie lemujú chodník na okraji jazera. Cintorínom prechádza niekoľko turistických ciest okolo oblasti Varenna, vrátane tej, ktorá vedie k impozantným zrúcaninám hradu Vezio.

Cintorín Père Lachaise, Francúzsko

Cintorín Père Lachaise v Paríži založil v roku 1804 Napoleon Bonaparte a tvorí ho park s rozlohou 44 hektárov. Každoročne pritiahne tri milióny návštevníkov, čo z neho robí najnavštevovanejšiu nekropolu na svete. V obklopení stromov a kríkov sa v ňom týči vyše 70-tisíc hrobiek, z ktorých mnohé pôsobia ako umelecké diela. Na cintoríne odpočíva mnoho slávnych ľudí. Napríklad hrob Oscara Wildea pokrývajú tisícky bozkov, hrob Jima Morrisona zdobí množstvo kvetov a darčekov od fanúšikov. Medzi najzaujímavejšie patrí hrob belgického spisovateľa Georgesa Rodenbacha. Na vrchu náhrobného kameňa je bronzová socha muža, ktorý sa „vynára“ z hrobu s ružou v ruke. Hrob novinára Victora Noira sa stal symbolom plodnosti. Okolo ležiacej sochy Victora Noira vznikol mýtus, že ak ho žena pobozká na pery a siahne mu na genitálie, do roka sa vydá alebo porodí dieťa.

Capilla del Atardecer, Mexiko

Kaplnku v Acapulcu postavili na dva účely: na oslavu manželstva a prejavenie smútku za zosnulými. Podľa architektonickej firmy tento kontrast medzi začiatkom manželstva a koncom života reprezentuje aj samotný dizajn kaplnky: sklo vs. betón, transparentnosť vs. pevnosť, povznešenosť vs. smrť... Budovu navrhli tak, aby napodobňovala brilantnú scenériu okolia, pričom kombinácia kostola a krypty pôsobí ako jeden z obrovských žulových balvanov, ktoré sú roztrúsené po úbočí hory. Zároveň kaplnku postavili tak, aby zapadajúce slnko počas rovnodennosti dokonale kopírovalo sklenený oltárny kríž. Krypta je na prízemí, zatiaľ čo kaplnka zaberá horné poschodie.

Mauzóleum básnikov, Irán

V iránskom meste Tabriz stojí Mauzóleum básnikov, umelecká a impozantná budova, v ktorej sú pozostatky zosnulých básnikov a ďalších dôležitých osobností. Pôsobivú budovu tvoria vzájomne prepojené oblúky a kombinuje moderné a tradičné štýly. Ide o miesto posledného odpočinku viac ako 400 básnikov, mystikov, aktivistov a politikov. Výstavba Mauzólea básnikov trvala desať rokov, dokončili ju v roku 1982. Toto miesto však bolo domovom mauzóleí po mnoho stoviek rokov. Pôvodné budovy, žiaľ, zničili záplavy a zemetrasenia.

Katedrála St. Andrews, Škótsko

Kostoly s priľahlými cintorínmi sú často malebné miesta. Vyniká medzi nimi najmä katedrála sv. Andreja v Škótsku s neďalekým cintorínom, pričom obe ležia na pobreží s výhľadom na Severné more. Hoci z obrovskej katedrály ostala viac menej zrúcanina, jej zvyšky sa naďalej majestátne týčia nad náhrobnými kameňmi. Stavba katedrály začala okolo roku 1160, no kvôli nepriazňam počasia a vojnám trvalo viac ako 150 rokov, kým ju dokončili. Svojho času išlo o najväčší kostol v celom Škótsku, ktorý sa stal ústredím katolíckej cirkvi. Po roku 1561, v rámci škótskej reformácie, však začal kostol chátrať. Cintorín medzi jeho ruinami na lúke však stále pôsobí úchvatne.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 6. októbra 2023.