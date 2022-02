Paso de los Libertadores

Unikátna horská cesta pohoriami v Čile. Tento horský priesmyk v Andách medzi Čile a Argentínou sa nazýva aj Los Caracoles, čiže Slimačí priesmyk. Priesmyk dosahuje nadmorskú výšku 3 200 metrov nad morom. Kľukatí sa a skutočne pripomína ulitu slimáka.

Cetinje-Kotor

Pri pohľade z výšky vyzerá ako šnúrky z tenisky zaviazané na jednom z horských hrebeňov. V Skutočnosti ide o najkľukatejšiu cestu Čiernej hory. Úzka hadovitá cesta spája mestá Cetinje a Kotor. Na osemkilometrovom úseku je až 16 vracacích zákrut. Je to jednoducho cestná výšivka ako sa patrí.

Lacets de Montvernier

Cestička sa kľukatí cez Col du Chaussy, horský priesmyk v regióne Rhône v Alpách. Vysoké bralá vytvorili dokonalé podhubie pre vznik cesty, ktorá nemá vo Francúzsku konkurenciu. Ak sa budete chcieť touto cesto vybrať, počítajte s tým, že na jej konci vás budú bolieť ruky aj s posilňovačom riadenia. Cesta má 17 obratlíkových zákrut.

Priesmyk Stelvio

Na hraniciach Talianska a Švajčiarska vyasfaltovali taliani dokonalú cestnú atrakciu. Volá sa Stelvio a stúpa až do nadmorskej výšky 2757 metrov nad morom. A pozor, na celej trase nájdete až 48 zákrut. To sa aj skúseným vodičom zakrúti hlava ako na kolotoči. „Je to zážitok,“ hovoria tí, čo si cestu prešli. No a na dvoch kolesách je to ako rozprávka, o ktorej sníva každý milovník motorov.

Zigzag

Cesta pred ktorej zdolaním sa prežehnávajú aj ateisti. Indické cesty sú obávanou kapitolou v dejinách motorizmu. A práve v tejto krajine nájdete aj jednu z najviac skrútených ciest sveta. Skrúca sa v štáte Sikkim na severovýchode Indie a krúti sa cez himalájske hory neďaleko historickej Hodvábnej cesty, ktorá spájala Indiu s Tibetom.

Aristi–Papigo

Aj Gréci sa môžu pochváliť nevídanou cestičkou pre milovníkov zákrut. Tá ich vyzerá z výšky ako jasná kaligrafia. V meste Epirus v severozápadnom Grécku vás prevedie sériou 23 precíznych zákrut, ktoré ponúkajú nielen bezplatné overenie si šoférskych zručností, ale rovnako tak aj krásny výhľad na malebné scenérie.