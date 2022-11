Terence Tao

Volajú ho aj „Mozart matematiky“ a má jedno z najvyšších IQ na svete so skóre 230. V súčasnosti je profesorom matematiky na Kalifornskej univerzite v Los Angeles, ale jeho cesta k číslam sa začala, keď bol ešte dieťa. Tao sa naučil základy matematiky vo veku dvoch rokov a v deviatich rokoch robil vysokoškolskú matematiku. Keď mal 13 rokov, stal sa najmladším človekom, ktorý vyhral zlatú medailu na Medzinárodnej matematickej olympiáde v roku 1988. Pokračoval v štúdiu na Flinders University a Princetone, aby sa ďalej vzdelával v matematike. Očakáva sa, že ak niekto vyrieši súčasné problémy matematiky, bude to práve on.

Chris Hirata

S IQ 225 získal zlatú medailu na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde vo veku 13 rokov. Vo veku 18 rokov už mal Hirata bakalársky titul z fyziky na Caltechu. Neskôr získal doktorský titul z Princetonu vo fyzike a to mal len dvadsať rokov. V súčasnosti je kozmológom, astrofyzikom a profesorom na Štátnej univerzite v Ohiu. Hiratov výskum sa zameriava na zrýchľujúcu sa expanziu vesmíru, kopy galaxií a temnú energiu. V istom momente dokonca pracoval pre NASA a skúmal možnosť presunu ľudí na Mars. Je teda možné, že sa pozeráme na novodobého Einsteina, ktorý môže pre fyziku astrológiu objaviť ďalší zlomový bod ľudstva.

Christopher Langan

S IQ medzi 195 a 210 je jedným z najbystrejších ľudí na svete. Zaujímavé však je, že svoju hlavu „nedaroval“ výskumu ani vede. Na strednej škole sa učil latinčinu, gréčtinu, filozofiu a fyziku. Neskôr však odišiel z Montanskej univerzity, aby sa stal obchodníkom. Asi si premyslel, že veda mu nikdy nedá tak pohodlný život, ako obchod, v ktorom vďaka svojej inteligencii prekvitá.

Edward Witten

Po získaní bakalárskeho titulu z histórie Edward Witten obrátil svoju pozornosť na fyziku a stal sa jedným z najvplyvnejších vedcov na svete. Neskôr získal doktorát z fyziky na Princetonskej univerzite. Je považovaný za najväčšieho žijúceho teoretického fyzika a mal tiež významný vplyv na matematiku. Witten bol prvým fyzikom, ktorý získal Fieldsovu medailu od Medzinárodnej matematickej únie. Witten sa špecializuje na teóriu strún, supersymetriu, kvantovú gravitáciu a M-teóriu. Áno, jeden z ľudí, o ktorom sa budú pravdepodobne ďalšie generácie učiť ako my o Newtonovi.

Marilyn vos Savant

Aby to nebola len mužská partia, tak nesmieme zabudnúť na najinteligentnejšiu publicistku sveta. Na stupnici Stanford-Binet Intelligence dosiahla 228 a v Mega Teste 186. so svojim IQ začala písať slávny stĺpček Ask Marilyn pre časopis Parade. Odpovedala na rôzne otázky a vyriešila niekoľko hlavolamov s ktorými si ľudia nevedeli poradiť.