Deep Sleep nie je veľký, má len päť dvojposteľových izieb, jedáleň a toalety, no garantujeme vám, že podobné ubytovacie zariadenie nenájdete nikde na svete. Nachádza sa totiž v opustenej bridlicovej bani Cwmorthin 419 pod povrchom Zeme.

Na to, aby ste strávili noc v najhlbšom hoteli, potrebujete pár stoviek eur, najdrahšia izba stojí okolo 640 eur na noc. No a potrebujete aj kondíciu, cesta tam aj späť vedie banskými šachtami.

Deep Sleep otvorili v apríli 2023 a prespať sa tu dá iba zo soboty na nedeľu. Ak by sa vám podarilo zohnať voľnú izbu, museli by ste zájsť do mestečka Blaenau Ffestiniog, kde by už na vás čakali sprievodcovia. Po približne 45-minútovej túre by ste dorazili k malej chate a pripravili sa na zostup do Cwmorthin, najväčšej opustenej bridlicovej bane na svete. Po strmých schodoch a starých drevených mostoch by ste následne zišli do hotela, čo trvá asi hodinu.

Na recepcii dostanú hostia uvítací teplý nápoj a jedlo v expedičnom štýle, následne sa môžu ísť ubytovať. Teplota vzduchu tu má konštantných desať stupňov Celzia, no izby sú príjemné teplé a disponujú dokonca aj bezdrôtovým pripojením na internet.

