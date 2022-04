Najdrahšie pochutiny sveta: Len pre skutočných gurmánov

Čaj o piatej za všetky drobné

Ak pôjdete niekedy okolo Buckinghamského paláca, tak rovno cez ulicu na druhej strane zájdite do luxusného hotela Rubens. Ak ste teda milovníkmi pravého čaju. Objednať si môžete golden tips. Čaj, ktorého šálka stojí 200 eur, a je teda skutočne drahší ako zlato. S týmto drahým kovom však nemá nič spoločné. Ide o špeciálny čaj pestovaný na Srí Lanke, ktorého každý jeden list kontrolujú a potom sušia na zamatovej tkanine. A čaj vám rozhodne nedajú do nálevového vrecka. Čašník v bielych rukavičkách sám lístky nasype do kanvičky a zaleje špeciálne upravenou vodou. Ide o rituál a slasť na jazyku. Nálev je zlatistej farby. Ako inak.

Japonské hrozno

Nie je to obyčajné hrozno a ani sa za hranice príliš nevyváža, pretože ho dokážu skonzumovať miestni milionári. Ide o odrodu Roman ruby a strapec tohto hrozna stojí štyritisíc dolárov. Kvalita je prísne kontrolovaná a ide o najväčšie hroznové bobuľky na planéte.

Matsutake

O hube hľuzovke sa hovorí všade. Ale má cenovú konkurenciu v podobe čírovky, inak nazývanej matsutake. Táto huba je extrémne vzácna, pretože sa jej veľa neurodí. Výnosy sú malé a jej pestovanie v neprirodzenom prostredí veľmi problematické. V závislosti od kvality stojí od 200 do 1000 eur za kilo.

Šafran

Je rozdiel pravý šafran a na oranžovo zafarbené bylinky, ktoré sa za šafran zvyknú vydávať v turistických letoviskách. Skutočný šafran, toho je málo a je vzácny. Jeho cena je 7 800 eur za kilogram. Takže to slovenské šafranové rizoto v rámci denného menu za päť eur asi okolo šafranu ani nešlo.

Ayam cemani

Ide o špeciálny druh čierneho kuraťa. Je skutočne celé čierne a to pridáva na jeho atraktivite. A nielen v satanistických kruhoch. Údajne sa jeho mäso nelíši od iných, ale známe je práve tým exotickým zjavom. Pôvodne pochádza z Indonézie, ale dnes sa exportuje do celého sveta. V cene 2 500 eur za kus.

Yubari

Tak za tento melón zaplatíte 12-tisíc eur. Je to jednoducho chuťovka, ktorá vybieli peňaženku. Ide o druh melóna, ktorý sa pestuje výhradne na japonskom ostrove Hokkaido. Ten sa síce preslávil rovnomennou tekvicou, ktorá zaplavila svet, ale Yubari je predsa len trochu iná káva.