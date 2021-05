Deväťdesiate roky boli plné dobrodružstiev a súčasní mileniáli na ne už spomínajú len s nostalgiou. Poďme sa spoločne zabaviť na tom, čo bolo v tom čase na vrchole módneho rebríčka.

Pogy

Šialená hra, ktorá sa hrávala na sídliskách, v školách, na veľkých prestávkach, chodníkoch aj chodbách. Cieľom bolo tresknúť umelohmotným „kini“ do hromady kartónových pogov a kto otočil viac, ten ich vyhral. Hra, ktoré sa stala nielen zdrojom rýchlej zábavy, ale naskočila aj na vlnu zberateľských kolekcií. Výsledkom bolo, že z pogov bol doslova kult. Avšak treba povedať, že chytil už len chvost kométy offline hier. Pretože čoskoro po pogoch prišli videohry, internete a nikoho už príliš nebavilo sedieť na zemi a mlátiť žetónom do obrázkov.

Šušťáky

Kto ich nemal, nezapadal. Šušťáky boli dokonca atraktívnejšie ako luxusné obleky. V šúšťákoch sa robil biznis hrubými krkmi a reťazami na hrudi. No nebolo to funkčné športové oblečenie. Boli to bundy a nohavice z umeliny, ktorá na dotyk šuchotala ako papierový sáčok. Čím boli jagavejšie a farebnejšie, tým vás v spoločenskom rebríčku na sídlisku posielali do vyššej triedy.

Biele ponožky

Skutočne bolo obdobie, keď sa biele ponožky v teniskách u mužov zdali byť výsostne žiadané. Nosiť ste ich mohli na tréningy, do školy, kdekoľvek. Dokonca niektorí muži, hlavne zo staršej generácie, ešte stále holdujú tejto móde. Z časti z nostalgie a z časti aj preto, že sa príliš nevyznajú vo vkuse moderného sveta. Ale aspoň viete aj dnes rozoznať, kto bol v deväťdesiatych rokoch naozajstný štramák.

IRC a ICQ

Pred masívnejším rozšírením sociálnych sietí bola komunikácia cez internet o niečo viac osobnejšia, intímnejšia a komplikovanejšia. Začali vznikať prvé chatovacie fóra a aplikácie, ktoré dnes predstavujú výkladnú skriňu počiatkov internetovej komunikácie. Mobilné telefóny ešte zďaleka neboli tak rozšírené, ale ICQ číslo si mnohí dávali aj na svoje vizitky. Bolo to trendy a predstavovalo istú statusovú záležitosť, že sa s vami dá pokecať aj online.

Pokémoni

V istých podobách existujú do dnešných čias, ale svoju zlatú éru zažili práve v deväťdesiatych rokoch. V tomto období vznikli bizarné postavičky bojovníkov s ešte bizarnejšími vlastnosťami. Pokémoni toho majú za sebou dosť. Od problematického dielu, ktorý spôsoboval epilepsiu, až po úmrtia, ktoré sa stali pri love v aplikácii Pokémon GO. Pre mnohých ľudí sú stále príjemnou nostalgiou, ktorá sa občas oblečie do moderného kostýmu.