Neville Sharp pochádza z mesta Humpty Doo v austrálskom Severnom teritóriu. Tvrdí, že nahlas grgá od chvíle, ako ho to naučila jeho staršia sestra Sandy. Mal vtedy šesť rokov a prakticky celý život pracoval na tom, aby si v tejto oblasti cibril zručnosti. Ako sa ukázalo, stálo to za to, veď sa dokázal dostať do Guinessovej knihy rekordov.

Naozaj tvrdo trénoval až posledných päť rokov a v auguste 2021 to konečne prišlo. 51-ročný muž prekonal 12 rokov starý rekord, keď si grgol s hlasitosťou 112,4 decibelu.

Angličan Paul Dunn držal starý rekord od roku 2009 a mal hodnotu 109,9 decibelu. Dnes už však nejde o najhlasnejší zaznamenaný grg v dejinách ľudstva, Neville Sharp ho prekonal o nemalú hodnotu. Stalo sa tak v nahrávacom štúdiu v austrálskom meste Darwin.

Sharp tvrdí, že hlasným grganím ohuroval rodinu celé roky, na prelomenie rekordu sa však intenzívne pripravoval až od roku 2016. Už vtedy začal aj s hľadaním tímu zvukových technikov, ktorí by mu pomohli s uskutočnením rekordného pokusu.

A prečo sa vlastne rozhodol o prekonanie práve tohto rekordu. Tvrdí, že mal na to dva dôvody. Tým prvým bolo, že jednoducho chcel byť zapísaný do Guinessovej knihy a keďže mal s hlasným grganím nemalé skúsenosti, rozhodol sa ísť týmto smerom. A druhý dôvod? Vraj ho hnevalo, že doterajší rekord bol v rukách Angličana.

Sharpov pokus z augusta 2021 sa uskutočnil za prísneho dohľadu členov Austrálskej knihy rekordov, a tak s jeho uznaním nemali problémy ani ľudia od Guinessa.

Ak by vás to zaujímalo, držiteľkou rekordu o najhlasnejší ženský grg je od roku 2009 Talianka Elisa Cagnoniová, ktorá zo seba na súťaži vydala grg s hlasitosťou 109 decibelov.