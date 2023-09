Med je tiež len cukor

Med má síce mnohé pozitívne účinky na telo, ale netreba zabúdať, že je to predsa len istá forma cukru. A s tým samozrejme súvisia aj vedľajšie účinky. Konzumácia príliš veľkého množstva medu bude mať za následok vedľajšie účinky podobné konzumácii akéhokoľvek koncentrovaného cukru. Najpravdepodobnejším krátkodobým účinkom by bola bolesť žalúdka a prudký nárast hladiny cukru v krvi. Pri pravidelnej a nadmernej konzumácii by najpravdepodobnejším vedľajším účinkom bolo zvýšenie telesnej hmotnosti a možno aj obezita zo zvýšeného kalorického príjmu.

Med a kalórie

Jedna polievková lyžica medu obsahuje asi 64 kalórií a pre porovnanie, jedna polievková lyžica stolového cukru obsahuje asi 48 kalórií. Takže med je síce fajn, ale rozhodne to nie je medicína bez následkov. Z medu môžete priberať naozaj dokonca intenzívnejšie ako z klasického bieleho cukru. A s tým súvisia aj zdravotné neduhy. Obezita vystavuje jednotlivcov zvýšenému riziku kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky.

Vplyv aj na náladu

Konzumácia medu sa prejavuje na našom správaní. Med všeobecne patrí aj medzi afrodiziaká. Takže ak si ho dávate k romantickej večeri, mal by u oboch pohlaví posilniť intenzitu túžby. Ale pozor, nie je to jediný vplyv na psychiku. U niektorých ľudí môže izolovaný príjem medu zlepšiť náladu po 60 minútach po požití. Avšak nie je to tak každého. U niektorých ľudí môže znížiť krátkodobú kognitivitu a zvýšiť únavu. A to je práve dôsledok rozkolísania hladiny cukru v krvi. Preto pozor s medom pred vášnivou nocou. Aby ste namiesto divokej noci nemali sladké sny. Je preto dobré vplyv medu odskúšať dopredu, ako riskovať, keď vám pôjde o imidž zdatného milenca.

Pozor na deti



Ak už patríte do kategórie otcov, je dobré vedieť, že na med by si mali dávať pozor aj deti. Pretože môže spôsobiť botulizmus. Čo je v podstate spôsob otravy a môže mať fatálne následky. U starších detí už ale otrava nehrozí. Akurát tak nadváha a pokazené zuby, ak sa med používa príliš často ako cukrovinka.