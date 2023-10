Oddelené alebo tiež víkendové manželstvá sú v Japonsku čoraz populárnejšie. Ľudia, ktorí v nich žijú, tvrdia, že takéto zväzky ponúkajú to najlepšie z oboch svetov: lásku a partnerskú podporu, ale aj individuálny životný štýl. V podstate by malo oddelené manželstvo umožniť človeku využívať výhody partnerského i single života.

Hiromi a Hidekazu Takedovci takto žijú už roky a dokonca spolu majú aj dieťa. Hiromi Takedová sa považuje za silnú a nezávislú ženu. Pracuje ako fitnes trénerka a manažérka telocvične a jej manžel Hidekazu je obchodný konzultant, ktorý trávi väčšinu času pred obrazovkou počítača písaním e-mailov a výkazov. Vedú dosť odlišné životy, no tvrdia, že sa milujú a rešpektujú a nechcú si navzájom zasahovať do súkromia. Žijú v domoch, ktoré od seba delí hodina cesty autom.

„Málokedy u manželky prespávam,“ povedal Hidekazu televízii BBC. „Kariéra je pre mňa mimoriadne dôležitá. V predošlom manželstve som v práci ostával aj niekoľko dní po sebe a exmanželku to veľmi hnevalo. Teraz sme obaja spokojní.“

„Keď je u mňa manžel, niektoré veci nemôžem robiť a rozčuľuje ma to,“ vraví Hiromi. „Oddelený život ma robí spokojnou.“

Takedovci majú spolu dieťa, ktoré žije s matkou a s otcom sa vidí trikrát do týždňa. Susedia si síce myslia, že Hiromi a Hidekazu sú rozvedení, no páru to neprekáža. Muž so ženou si myslia, že žitie v spoločnej domácnosti nie je pre manželstvo nevyhnutné.

„Obaja sme absolútne spokojní a necítime potrebu niečo meniť,“ povedala Hiromi. K oddelenému manželstvu oboch priviedli zážitky z minulosti. V mužovom prípade to bolo zlyhanie predošlého vzťahu, Hiromi zasa videla, akí sú spolu jej rodičia nešťastní. Dodnes sa čuduje, že spolu páry ostávajú len kvôli normám, ktoré nastavuje spoločnosť.

