Každý chudne inak

V podstate sa dá povedať, že s chudnutím je to ako s priberaním. Každý má partie, do ktorých priberá najviac, ale paradoxne to nie sú tie partie, ktoré zhodí ako prvé. Rôzni ľudia strácajú telesný tuk z rôznych miest v rôznych časoch. Niektorí ľudia môžu stratiť brucho, zatiaľ čo iní môžu stratiť stehná. Je ťažké predpovedať, odkiaľ sa tuk stratí najprv. Nevedia to ani vedci.

Muži chudnú inak ako ženy

Muži bežne schudnú často ako prvé z hrude a zadku. V štúdii z roku 2017 publikovanej v časopise The Physician and Sports Medicine zistili, že muži s väčšou pravdepodobnosťou schudnú okolo oblasti trupu rýchlejšie ako ženy. Preto ak sa zameriavate na brucho, nebude to prvá vec, z ktorej vám ubudne.

Chudnite a priberajte

Ak chcete chudnúť a nevyzerať vychudnuto, bude potrebné cvičiť práve tie partie, kde odchádza tuk ako prvý. Tréning špecifických oblastí tela ako napríklad bicepsové zdvihy pre ruky alebo cviky pre brušné svaly vám pomôže vybudovať svalovú hmotu na týchto miestach, ale nepomôžu v týchto oblastiach schudnúť . Budete však pôsobiť pevnejšie a keď sa začne strácať tuk, nebudete pôsobiť vychudnuto, ale vyformovane. Preto je dôležité u mužov začať práve s intenzívnym posilňovaním nôh, aby do doby, kým vyretušujú tuk na bruchu, nemali nohy a zadok ako tínedžerka.

Schudnúť a nepribrať

Ak pri chudnutí zároveň zvolíte priberanie svalovej hmoty, našli ste dokonalý spôsob, ako vyzerať dobre a dokonca si postavu udržať. Na rozdiel od diéty, ktorá vás zbaví tuku, ale často aj svalového tkaniva. Najlepší spôsob, ako dosiahnuť peknú postavu, je udržiavať zdravú výživu, zostať konzistentný vo svojom cvičebnom pláne a nerobiť extrémy, radšej si na peknú postavu počkať, ako skúšať rôzne experimenty, ktoré nakoniec aj tak nevedú k celistvo vyformovanej postave.