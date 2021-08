Má naozaj krátke meno, volá sa An Ky. Narodila sa vo Vietname, ale emigrovala do Spojených štátov amerických, kde sa živí ako tanečnica. Možno by sa nikdy nestala známou, keby si ju počas série komediálnych vystúpení v USA v zime 2020 nevšimla jej krajanka a komička Thuy Nga. Tú okamžite zaujala nielen tanečnicina národnosť, ale aj šialene úzky pás. Natočila s ňou video, v ktorom mladej žene položila niekoľko otázok. Video sa stalo populárnym a dnes už ženino meno poznajú milióny ľudí.

Thuy Nga a Vietnamky okrem iného spýtala aj to, ako sa jej podarilo zmenšiť obvod pása a ako si udržiava postavu v tvare presýpacích hodín. Za všetkým je obeta, odriekanie a bolesť. An Ky denne nosí korzet, ktorý jej sťahuje pás, a dopraje si iba jedno jedlo denne. Pre radikálnu zmenu svojej postavy sa rozhodla v osemnástich, kedy vážila 50 kilogramov a mala obvod pása 60 centimetrov. To sa jej zdalo priveľa. Dnes má 37 kíl a o 14 centimetrov menej.

Zdá sa vám taký obvod nezdravý? Nuž, to aj naozaj je, vnútorné orgány totiž nemajú dosť miesta na správne fungovanie. Nezdravý je už samotný spôsob, akým sa An Ky k šokujúco úzkemu pásu prepracovala. Korzet skladá len na noc a jedno jedlo denne taktiež nie je úplne najvyhovujúcejšie.

Pri otázke, či sa neobáva o svoje zdravie, odpovedala, že je veľa zeleniny, ovocia a kuracieho mäsa. Vraj sa nikdy necíti slabo a jediné, na čo sa sťažuje, je nutnosť chodiť s každými kúpenými nohavicami ku krajčírke. Veľkosť, ktorá by jej sadla, jednoducho An Ky v obchode nezoženie. „Úprava je niekedy drahšia než samotné nohavice,“ posťažovala sa Vietnamka svojej krajanke.

Väčšina divákov okomentovala video negatívne s tým, že An Ky by mala zrejme navštíviť psychológa. Ona sama ale tvrdí, že chce pás ešte užší, a to napriek zdravotným rizikám.