Čím viac máte, tým viac stratíte

Ak ste značne pri tele, tak máte jednu výhodu. Omnoho rýchlejšie dokážete schudnúť väčší objem a dokonca si váhu aj udržať. To platí najmä vtedy, keď sa prvýkrát pokúšate schudnúť. Avšak čím menej vážite, tým ťažšie sa vaše telo bude držať hmotnosti, ktorú máte, a preto bude pre vás ešte ťažšie schudnúť. Telo sa totiž dokáže relatívne rýchlo rozlúčiť zo zásobami nepotrebného tuku, ale čím dlhšie budete chudnúť, tým bude ťažšie odkrajovať z kíl, pretože už začína nabiehať spomalenie metabolizmu, aby si telo šetrilo zdroje.

Extrémne chudnutie je nebezpečné

Zápasníci, boxeri a ľudia, ktorí musia kvôli športu pribrať, sa často dehydrujú. Môžete vidieť ľudí, ktorí úmyselne schudnú 20 kíl za týždeň, ale je to veľmi riskantné. O niečo bezpečnejšie, ale rovnako drasticky, sa dá schudnúť za týždeň aj desať kilogramov. Ide o nízkokalorické diéty, ktoré sú nebezpečné pre telo a dlhodobo neudržateľné. Navyše, extrémne diéty môžu spôsobiť aj stratu svalovej hmoty, čo môže ďalej brzdiť váš metabolizmus.

Od kila až po percento

Chudnite pomaly. Je to najlepší spôsob chudnutia pre telo. Koniec koncov, je to ako priberanie, pretože pneumatika okolo pása vám tiež nevyrastie za týždeň. Chudnúť môžete o niečo rýchlejšie ako priberať, no netreba sa ponáhľať. Pri strate hmotnosti okolo kilogramu za týždeň ste v udržateľnom rámci. Určite je však lepšie sa vyvarovať drastickým zmenám, ktoré síce posunú váhu nadol, ale odnesie si to celý organizmus.

Nejesť nestačí

Chlapi potrebujú chudnúť efektívne. To znamená tak, aby strácali tuk, ale neprichádzali o svaly. A to sa dá práve len pri pomalej forme chudnutia, maximálne jednopercentnej straty hmotnosti za týždeň. Navyše je nutné dodať, že to nebude zadarmo. Ak