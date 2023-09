Ako píše Šport 24, posledným zo športovcov, ktorý investoval svoje peniaze do nového biznisu, je bývalý skvelý hokejista Ľubomír Višňovský. Minulý týždeň v bratislavskom nákupnom centre krstil detské centrum, kde sa deti môžu vyblázniť na rôznych trampolínach, preliezkach a podobne.

„Bola to niekoľkomesačná práca na každý deň a aj namáhavá. Pre mňa je to nový biznis, pričom ide o tretiu prevádzku s tým, že dve ďalšie fungujú veľmi slušne. Prajem si, aby ľudia a deti, čo sem budú chodiť, prišli s potešením a odchádzali s úsmevom,“ povedal majster sveta pre Šport24.sk. Pre PLUS 7 DNÍ sumu, ktorú do projektu vrazil, prezradiť radšej nechcel. „Lacné to nie je určite. O investícii hovoriť nechcem, ale je to cez pekné okrúhle číslo," uviedol.

Bývalý obranca však zďaleka nie je jediným športovcom, ktorého po kariére zlákalo podnikanie a investície. Vo veľkom podnikajú jeho spoluhráči z ľadu, ale aj naše futbalové legendy či cyklista Peter Sagan, ktorý len nedávno otvoril v Žiline luxusný hotelový rezort.