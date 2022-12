K-pop vzal v posledných rokoch svet útokom a viaceré kapely z Južnej Kórei dosiahli úspech u mladej generácie aj v zahraničí. Chytľavé jednoduché melódie a tanečné pohyby dobyli trh a k-pop sa stal jedným z hlavných kórejských exportov. Zarobil desiatky miliárd dolárov, no korporácie, ktoré stoja za jeho vznikom, napriek miliardovým ziskom nezaspali na vavrínoch.

Namiesto toho aj dnes hľadajú spôsoby, ako fenomén udržať nažive. A tak vymysleli kapelu, ktorá nie je živá. Skupiny Eternity vytvorila umelá inteligencia.

Na prvý pohľad vyzerá Eternity ako ďalšia z radu kórejských dievčenských kapiel. Podobne ako ostatné hudobné skupiny, aj túto tvoria milé mladé ženy, ktoré vo videoklipoch spievajú do rytmu chytľavých melódií a tancujú. Všetkých 11 členiek je ale výtvorom umelej inteligencie.

Eternity vytvorila v roku 2021 technologická firma Pulse9. Jej predstavitelia tvrdia, že kapela je náhľadom do budúcnosti k-popu, ktorá už viac nebude limitovaná možnosťami ľudských hudobníkov. „Hviezdy k-popu často bojujú s fyzickými i psychickými problémami,“ uviedol riaditeľ firmy Park Jieun. „Naše hudobníčky takéto problémy nemajú.“

Firma najprv vytvorila pomocou umelej inteligencie 101 ženských tvárí. Stroj dostal inštrukcie, aby vyrobil tváre so štyrmi črtami: milá, sexi, nevinná a inteligentná. Následne nechala fanúšikov hlasovať o tom, ktoré tváre sa im páčia najviac.

Technológia síce zatiaľ nie je dokonalá a dá sa vidieť, že speváčky nie sú skutočné. Človek to ale zistí až vtedy, keď začnú spievať, a pohyby pier sa celkom nezhodujú so spevom. Mimochodom, spev je skutočný, aj keď upravený počítačom. Umelá inteligencia totiž zatiaľ nie je schopná napodobniť spevácky prejav človeka. Nepochybujeme však o tom, že to jedného dňa dokáže.