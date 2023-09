Vtáci (1963)

Tippi Hedren vo svojich memoároch z roku 2016 tvrdila, že s ňou režisér Alfred Hitchcock zle zaobchádzal, najmä počas natáčania hororu Vtáci, pretože odmietla jeho romantické návrhy. Napríklad scénu, v ktorej jej postavu v spálni napadnú vtáky, mali natočiť s mechanickými vtákmi. Tesne pred natáčaním však Hedren povedali, že použijú skutočné vtáky. Na herečku päť dní hádzali škriekajúce vtáky a posledný deň jej ich dokonca priviazali k šatám. „Vtedy som bola úplne na nervy, nebola som si istá, koľko ešte znesiem. Neskôr mi povedali, že pre štáb bolo ešte hrôzostrašnejšie a srdcervúcejšie sledovať to a nikto okrem Hitchcocka nemohol urobiť nič, aby to zastavil.“ Keď jej jeden z vtákov takmer vypichol oko, Hedren vybuchla a povedala, že končí. Strávila vyčerpaná v posteli celé dni a podľa jej spomienok jej Hitchcock ďalej robil zo života peklo tým, že zničil jej hereckú kariéru a sexuálne ju obťažoval.

Osvietenie (1980)

Natáčanie filmu Osvietenie od Stanleyho Kubricka trvalo 56 vyčerpávajúcich týždňov, pričom najviac trpela Shelley Duvall, ktorá hrala Wendy Torrance. V dokumente zo zákulisia, ktorý natočila Kubrickova dcéra Vivian, Duvall vysvetľuje, že prežívala obrovský stres z role. Zvíjala sa na zemi v bolestiach a padali jej vlasy. Keď to povedala Kubrickovi, odbil ju. O Kubrickovi sa vedelo, že je vyberavý, nakrútil aspoň 35 záberov zo scény, kým sa posunul ďalej, a to spolu s intenzitou hrania utrápenej postavy herečku vyčerpávalo fyzicky aj psychicky. V rozhovore pre Hollywood Reporter v roku 2021 povedala, že robiť toľko vecí „behať a plakať a nosiť malého chlapca... bolo nesmierne ťažké“. Kubrick nakrútil scénu so schodiskom, kde Wendy švihá baseballovou pálkou po Jackovi (hrá ho Jack Nicholson) ohromujúcich 127-krát. Pokiaľ ide o emocionálnu daň, povedala: „Po chvíli sa vaše telo vzbúri. Povedala som mu ‚Prestaň mi to robiť. Nechcem plakať každý deň.‘ A niekedy ma už len táto myšlienka rozplakala.“

Exorcista (1973)

Vypuknutie požiaru a smrť deviatich ľudí viedli k povesti prekliateho filmu. Režisér William Friedkin tvrdil: „Po všetkom, čo som v tomto filme videl, rozhodne verím v démonickú posadnutosť... Od začiatku nás sužovali zvláštne a zlovestné veci. Je to jednoducho tá najťažšia vec, akú som kedy v živote urobil." Hoci reči o kliatbe boli pravdepodobne marketingovým ťahom, produkcia filmu bola nepríjemná a veľa z toho mal na svedomí samotný režisér. Kameraman Owen Roizman ho opísal ako „najväčšieho schizofrenika, akého poznám. Jednu minútu je úplne milý a ďalšiu jedovatý.“ Opakovane prepúšťal a prijímal členov štábu. Tiež dal hercom facku a náhodne vystrelil z pištole, aby ich vyľakal. Linda Blair, ktorá hrala posadnutú Regan a Ellen Burstyn, ako jej matka, mali dlhodobé problémy s chrbtom, ktoré spôsobilo hádzanie počas natáčania.

Texaský masaker motorovou pílou (1974)

Scénu s večerou vo filme Tobe Hoopera Texaský masaker motorovou pílou točili 26 vyčerpávajúcich hodín pri vysokých teplotách. V dokumente, ktorý v roku 2019 natočil o filme Joseph Lanza tvrdí, že v miestnosti bolo plno zhnitého jedla, čo v kombinácii s extrémnym teplom znamenalo, že ľudia počas natáčania museli vybehnúť von, aby sa nadýchali čerstvého vzduchu a na pravidelné prestávky na zvracanie. Hoci natáčanie scény bolo utrpením pre všetkých zúčastnených, obzvlášť zlé bolo pre Marilyn Burns, ktorá hrala Sally. Keď nôž, ktorý obsahoval falošnú krv, zlyhal, Hansen, ktorý hral Leatherface, jej naozaj porezal prst. V scéne, kde kanibal Jima Siedow porazí Sally, bol herec taký vyburcovaný, že ju začal naozaj biť a po ôsmich záberoch omdlela. To všetko si vyžiadalo daň na herečke, ktorá spomína: „Keď som sa na konci filmu zbláznila a hystericky sa smiala, nehrala som.“

Posledný dom naľavo (1972)

Pri natáčaní filmu sa Sandra Peabody, ktorá hrala Mari, obávala, že by sa scény znásilnenia a mučenia mohli stač skutočnosťou. David A. Hess ju počas natáčania tak vystrašil, že si naozaj myslela, že by ju mohol znásilniť... „Začal som jej sťahovať nohavice a chytať ju. Dokonca som sa režiséra Wesa Cravena spýtal, či môžem a navrhol, že by som ju skutočne znásilnil.“ Craven hovorí, že Hess zostával v postave, čo znamená „Sandra sa ho naozaj bála a pravdepodobne aj Freda (Lincolna)“. Marc Sheffler sa herečke vyhrážal, keď zápasila so scénou, ktorú mali spolu. „Chytil som ju a položil som jej hlavu cez útes a povedal: 'Ak to nabudúce nezvládneš, hodím ťa sem a Wes to natočí a budú to skvelé zábery a ty sa zraníš." V obave o svoj život sa jej v ďalšom zábere podarilo podať požadovaný výkon.