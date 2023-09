Záhada Blair Witch (1999)

Film vo forme amatérskeho dokumentu natočili počas ôsmich dní v lese. Spoluscenáristi a režiséri Daniel Myrick a Eduardo Sánchez chceli, aby snímka pôsobila čo najrealistickejšie, preto traja herci dostali pri dialógoch voľnú ruku a mohli improvizovať. Okrem toho, hercov strašili v noci búchaním na stany a púšťaním nahrávok detských hlasov. V rozhovore pre Guardian v roku 2018 to Joshua Leonard opísal ako „otravnejšie než čokoľvek iné“. Podľa jeho slov bolo nakrúcanie nočnou morou, pretože „napätie stúpalo, všetci sme boli hladní, cítili sme sa nepríjemne a navzájom sme si ubližovali. Štáb používal taco ako slovo na zlomenie charakteru, ale čoskoro to oľutovali, pretože nám to iba pripomínalo, akí sme hladní.“

Slnovrat (2019)

Florence Pugh a Jack Reynor režiséra filmu Slnovrat Ariho Astera len chvália, ale natáčanie bolo neuveriteľne náročné. „Každý deň bol obsah scén divnejší a ťažšie realizovateľný,“ vysvetlila Pugh v epizóde podcastu Off Menu. „Vkladala som si do hlavy veci, ktoré boli čoraz horšie a pochmúrnejšie. Myslím, že ku koncu som pravdepodobne celkom určite zneužila samu seba, aby som dosiahla taký výkon.“ Reynor tiež komentoval psychologickú daň, ktorú zaplatil filmu. „Keď je tma je znepokojujúce sledovať všetkých tých ľudí okolo vás, ktorí sa vás chystajú zabiť strašným spôsobom,“ povedal. „Nemôžeš nič robiť, si paralyzovaný. Bolo to ťažké.“ Toto je jeho odpoveď ľuďom, ktorí si myslia, že herectvo nie je skutočné: „Je to skutočné, keď ste tam.“ Vyjadril sa tiež k nepohodliu z tepla a hmyzu všade naokolo a nazlostených ľudí.

Maják (2019)

Natáčanie filmu Maják prebiehalo na účelovo postavenom majáku v chladnom Novom Škótsku. Režisér Robert Eggers pre Rolling Stone povedal : „Boli dni, keď som chcel zomrieť, pritom milujem chlad.“ Dodal, že dokonca aj štáb z Nového Škótska, ktorý je zvyknutý na prácu v náročnom prostredí, priznal, že išlo o doteraz najťažšie natáčanie, aké kedy robili. Robert Pattinson pre časopis Interview povedal, že hoci miluje Eggersa, natáčanie scény, kde ho postriekala voda pri prechádzke po pláži, bolo najbližšie k tomu, že mal chuť udrieť režiséra, pretože to podľa neho pripomínalo druh mučenia. Po piatom zábere sa spýtal: „Čo sa deje? Mám pocit, že mi len striekate hasičskou hadicou do tváre.“ Na čo Eggers odpovedal: „Áno, striekam ti hasičskou hadicou do tváre.“

Lesný duch (1981)

V roku 2009 spisovateľ a režisér Sam Raimi povedal pre Empire: „Pokiaľ ide o fyzické úsilie, horor Lesný duch bola najťažšia vec, akú som kedy urobil. Každú noc sme mrzli. Nemali sme teplé kabáty. Mali sme len priemyselný ohrievač, ktorý všade fúkal škodlivé výpary.“ Tiež nemali tečúcu teplú vodu, no mali kávovar, takže Raimi ho využil na umytie falošnej krvi z rúk, aby sa mohol dotknúť fotoaparátu. S natáčaním súvisela aj veľká fyzická bolesť. Vizážista so špeciálnymi efektmi Tom Sullivan ospravedlňujúco dodal, že na make-up Deadite použil „akrylovú farbu, pričom na tube je uvedené, aby ste ju nedávali na pokožku, no ja som ju použil na maľovanie masky na tvári herca. Náter sme potom museli zoškrabať pomocou drôtenky“. Ellen Sandweiss (Ashova sestra, Cheryl) si porezala chodidlá a nohy, keď behala bosá po lese, kým Betsy Baker (Ashova priateľka, Linda) zasiahol drevený trám do tváre. Povedali jej, že trámy budú z polystyrénu...

Frankenstein (1931)

Hoci Boris Karloff podal ikonický výkon vo filme Jamesa Whalea Frankenstein, natáčanie bolo pre neho utrpením. Karloff musel pracovať dlhé hodiny a vydržať natáčanie trvajúce 25 hodín. V očiach štúdia však nepracoval toľko hodín nepretržite, keďže nezarátali do času natáčania aplikáciu a odstránenie make-upu, ktorého nanesenie trvalo štyri hodiny a odlíčenie hodinu a pol. Karloff tiež musel opakovane nosiť herca Colina Cliva (Henry Frankenstein), nie figurínu, na kopec k veternému mlynu a potom po schodoch, pričom mal na sebe vyše dvadsaťkilový kostým, a to mu spôsobilo problémy s chrbtom. Zlé zaobchádzanie povzbudilo Karloffa, aby bojoval za práva hercov a stal sa jedným zo zakladajúcich členov združenia Screen Actors Guild, ktoré vzniklo v roku 1933.

