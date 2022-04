Jack Nicholson vo filme Prelet nad kukučím hniezdom

V Prelete nad kukučím hniezdom bol Randle Patrick McMurphy zločincom, ktorý predstieral šialenstvo, aby sa nedostal do väzenia. Trest si radšej odpyká v niečom, o čom si myslí, že to bude jednoduchý ústav pre duševne chorých. Jeden z najikonickejších hercov na obrazovke, Jack Nicholson, podal v úlohe McMurphyho nezabudnuteľný výkon. Spočiatku pôsobí ako rušivá sila v ústave, až sa nakoniec začne starať o pacientov a vzbúri sa proti tyranskej sestre Ratchetovej. Postaví sa proti zneužívaniu a vedie aj ostatných pacientov do vzbury, keď sa snaží zlepšiť ich život. Keď sestra Ratchetová zasadí posledný úder, je ťažké necítiť nesmierny hnev na to, aká zlá je situácia pre týchto pacientov. Film získal viacero ocenení a Nicholsonov výkon bol pre jeho úspech prvoradý. Jeho herectvo je nesmierne presvedčivé.

Meryl Steepová v Sofiinej voľbe

Meryl Streepová je pravdepodobne najslávnejšou herečkou všetkých čias. Má neuveriteľný rozsah a môže hrať akýkoľvek typ postavy, ktorú si len viete predstaviť. V Sofiinej voľbe hrá ženu, ktorá prežila holokaust a prišla o obidve deti, pričom sa snaží vyrovnať so svojou traumou. Jej výkon je taký silný, že vo vás zanechá zlomené srdce a hnev. Bezchybne zobrazuje bolesť a utrpenie svojej postavy a jej výkon je dojímavý. Film priniesol Streepovej nomináciu na Oscara a jej výkon je stále jedným z emocionálne najnáročnejších pre divákov.

Denzel Washington v Training Day

V tomto filme podal Denzel Washington nezabudnuteľný výkon ako skorumpovaný policajt, ​​ktorý si pod krídla vezme mladého nováčika. Za túto rolu herec získal Oscara a jeho výkon je dodnes jedným z vrcholov jeho už tak pôsobivej kariéry. Výkon Washingtona je až taký presvedčivý, že je ťažké uveriť, že v skutočnosti nie je zlý človek. Dokonale zachytáva tajomstvo a charizmu postavy a zároveň pôsobí nebezpečne a nepredvídateľne. A práve vďaka jeho výkonu je film nezabudnuteľný.

Javier Bardem vo filme Táto krajina nie je pre starých

Javier Bardem predviedol mrazivý výkon ako Anton Chigurh vo filme Táto krajina nie je pre starých. Za úlohu získal Oscara a jeho výkon je stále jedným z najdesivejších. Hral sociopatického vraha sledujúceho muža, ktorý mu ukradol peniaze. Nedostatok emócií, ktoré Bardem ukazuje, keď zabije takmer každého, na koho natrafí, vyvoláva doslova pocit nevoľnosti. Bardemov výkon je taký znepokojujúci, že je ťažké uveriť, že v skutočnosti nie je psychopat. Jeho stvárnenie odráža chladnú a vypočítavú povahu postavy, vďaka čomu pôsobí ako skutočná hrozba. Ak by ste ho po zhliadnutí tohto filmu stretli na verejnosti, vážne by ste uvažovali o tom, že sa mu radšej oblúkom vyhnete.

Forest Whitaker vo filme Posledný škótsky kráľ

Vo filme Posledný škótsky kráľ podal Forest Whitaker vynikajúci výkon ako ugandský diktátor Idi Amin. Dokonale zachytil brutalitu a charizmu postavy, vďaka čomu pôsobí ako skutočné monštrum. Za úlohu vo filme získal Oscara, čo nie je žiadne prekvapenie – jeho výkon je mrazivý. Znepokojivo odhalil nedostatok empatie postavy a úplné ignorovanie ľudského života. Jeho výkon je skutočne desivý a ešte dlho po skončení titulkov vo vás zanechá nepríjemný pocit.