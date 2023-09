Instagram je plný upravených záberov, no Kórejci povýšili túto činnosť na celkom novú úroveň. Len nedávno sme vás informovali o Shasheile, ktorá zverejňuje tak okato upravené fotografie, že ich ľudia lajkujú skôr z ľútosti a pobavenia než preto, že by sa im naozaj páčili.

Seo Yoo A na prvý pohľad vyzerá ako ďalšia z radu instagramových hviezdičiek, no pri bližšom pohľade si človek všimne jej neprirodzenú tvár, ktorá pripomína bábiku. Ani na drieku čosi nesedí a aj ruky a nohy má akési pridlhé. No a o hrudníku ani nehovoríme. O jej bizarných tvaroch sa môžete na vlastné oči presvedčiť v našej galérii. A verte, či nie, no napriek tomu, že je Seo Yoo A očividne umelejšia než bábika Barbie, má na Instagrame viac než 640-tisíc fanúšikov.