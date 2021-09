Spomínate si na časy, keď mobil nebol samozrejmosťou a do domácnosti sa dalo dovolať len cez pevnú linku? 20-ročný človek si vie asi ťažko predstaviť, že stretnutie napríklad v kine sa nedalo odvolať 20 minút predtým, než začne film.

Jednoducho potom, ako človek odišiel z domu, sa s ním už nedalo skontaktovať. Prišiel do kina, a čo keď sa jeho kamarát neukázal? Mal čakať ďalej do poslednej chvíle, ísť do kina, alebo radšej domov? Čo sa stalo jeho kamarátovi? Zabudol, alebo nebodaj zomrel?

Tieto otázky si dnes už kvôli mobilom nekladieme. Ďalšie veci a zážitky, o ktorých dnešní 20-roční ľudia nemajú ani potuchy, uvidíte v našej galérii.