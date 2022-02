FOTO Skutočné mená celebrít: Čo skrývajú za prezývkami?

Tina Turner je bezpochyby jednou z najslávnejších speváčok všetkých čias. Na hudobnej scéne je už celé desaťročia, meno si však zmenila prakticky ihneď na začiatku kariéry. Kapela Kings of Rhythm mala nahrávať pieseň A Fool in Love, pôvodná speváčka sa však nedostavila do štúdia. Líder skupiny Ike Turner pozval na záskok istú Annu Mae Bullock a neskôr si ju vzal za manželku.

Keďže mala podľa neho primálo zvučné meno, presvedčil ju, aby vystupovala pod menom Tina. Tak sa zrodila Tina Turner, ktorá je dodnes vlastníčkou jedného z najvýraznejších hlasov v dejinách hudby.

Ďalšie celebrity a ich pravé mená (vrátane Normy Jean Mortenson) nájdete v našej galérii.