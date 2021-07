Salma Hayek je typickým príkladom herečky, ktorej by plastická operácia mohla len uškodiť. Svojím bujným dekoltom priťahovala chlapov do kín aj na také filmy, ktoré by im inak ani nenapadlo pozerať. Nechýbajú jej nielen krivky, ale ani sebavedomie.

Z vrások si táto 53-ročná herečka rozhodne nerobí ťažkú hlavu a je to dobre. Aj naďalej vie očariť hoci aj o 30 rokov mladších mužov a zo šarmu a príťažlivosti jej roky neubrali ani kúsok. V našej galérii objavíte aj ďalšie sexy herečky, ktoré sa vykašľali na plastiky a starnú prirodzene a s gráciou.