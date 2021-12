Ideály krásy sa v priebehu rokov menia. Ani taká Rita Hayworthová by už dnes so svojím imidžom zo 40. rokov asi neprerazila. Musela by sa jednoducho prispôsobiť trendom. Presne takým, aké poznajú aj moderné aplikácie a programy.

V prvom rade treba starú čiernobielu fotografiu kolorizovať. O to sa už dnes vie vcelku obstojne postarať umelá inteligencia. Následne vstúpia do hry aplikácie na retušovanie a úpravu fotografií, ktoré prevedú bývalé sexsymboly do modernej podoby. Ako by dnes vyzerali, to už zistíte v našej galérii.